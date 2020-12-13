Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı tarafından Moskova'da balkona kapatılması sebebiyle hayatını kaybeden Valentina Grigoryeva ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Raporlara göre genç kadının ölüm sebebi hipotermi olmayabilir.

Geçtiğimiz günlerde Rus bir YouTuber, hamile kız arkadaşını sadece iç çamaşırlarıyla birlikte balkona kapatmış ve genç kadın kısa bir süre içerisinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Stas Reeflay'in hamile kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'nın ilk olarak hipotermi sebebiyle hayatını kaybettiği düşünülüyordu. Ancak Rus yetkililere göre genç kadının ölüm sebebi "korkunç ve çoklu kafa yaralanmaları."

Rus YouTuber, 15 yıl cezaya çarptırılabilir

Gerçek adı Stanislav Reshetnikov olan YouTuber, izleyicisinden gelen bir bağış sonrası kız arkadaşı Valentina "Valya" Grigoryeva'ya seyirciler önünde hem sözlü hem de fiziksel olarak istismarda bulunmuştu.

15 dakika boyunca Moskova soğuğunda iç çamaşırlarıyla balkonda kalan genç kadın, Reshetnikov tarafından tekrar içeri alınmış ancak tamamen hareketsiz kalmıştı. Yaşanan bu olaylar sırasında bir izleyici durumu polise haber vermişti. Ayrıca eve gelen sağlık ekiplerinin Grigoryeva'nın hayatını kaybettiğini belirtmesi de canlı yayına yansımıştı.

İlk başta oldukça üzgün ve pişman görünen YouTuber'ın daha sonra "Burada pişman olacak ne var? Ben hiçbir şey yapmadım" dediği iddia ediliyor. Rusya Soruşturma Komitesi'nden Olga Vrady, Grigoryeva'nın ölüm sebebinin "Kraniyoserebral travma" olduğunu söyledi. Vrady'e göre genç kadının yüzünde birçok morluk ve yumuşak dokularda kanama bulunuyordu.

Daily Dot'ta yer alan habere göre Stanislav Reshetnikov, taksirle cinayetten soruşturma altında ve 15 yıl cezaya çarptırılabilir. Ayrıca yetkililerden gelen açıklamalara göre Reshetnikov, Grigoryeva'nın kafasına "birkaç kez vurduğunu" da itiraf etti. Reshetnikov, kendisinin masum olduğunu ve Grigoryeva'nın dışarda soğuktan olduğunu iddia etti.