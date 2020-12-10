Türkiye'de Yaşayan Japon YouTuber'a Koronavirüs Tacizi

Yaşamını Türkiye'de sürdüren Japon YouTuber Yoshi Enomoto, sokakta yürürken sözlü tacize uğradığını açıkladı. Yolda yürürken insanların yanına gelip "koronaaaa" diye bağırdıklarını söyleyen YouTuber, böyle bir şeyin Çinlilere bile yapılmaması gerektiğini ifade ediyor.

2020 yılını esir alan, 2021 yılında da kendini göstermeye devam edecek gibi görünen koronavirüs salgını, bugüne dek 1,5 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. Bilim insanları, koronavirüsün yol açığı COVID-19 hastalığına yönelik aşı ve tedavi yöntemleri üzerinde çalışmaya devam ederken bazı otoriteler de virüsün çıktığı ilk yer olarak bilinen Çin'i suçladılar. Bu otoriteler, Çin'in virüsü bildiğini, sakladığını ve durumun bu noktaya geldiğini savunuyorlar.

Aslına bakacak olursak Çin'i suçlayanlar, sadece hükümetler ya da sözcüler değil. İnsanların çok büyük bir bölümü de bu konuda Çin'in suçlu olduğunu düşünüyorlar. Bununla ilgili olarak gerek Türkiye'de gerekse diğer ülkelerde, Çinlilere karşı bazı tepkiler veriliyor. Türkiye'de yaşayan Japon YouTuber Yoshi Enomoto da insanların tepkisiyle karşılaşan isimlerden bir tanesi olmuş durumda.

"Sokakta yürürken arabayla yaklaşıp, koronaaaa diye bağırıyorlar"

Konuyla ilgili düşüncelerini Twitter üzerinden paylaşan YouTuber, "Ben sokakta yürürken araba ile yanıma geçip Koronaaaa diye bağıranlar oldu. Bir kere değil, birkaç kere. Hep Çinli sanmışlar diye açıklama yapanlar oluyor. Ama Çinlilere de bunu yapmayın lütfen." diyor. Anlaşılan o ki çekik gözlü dostumuz, gerçekten de Çinlilere benzetilip bu tür tepkilerle karşılaşıyor.

Aslına bakacak olursak bu tür saldırılar, geçmiş dönemde de yaşandı. Yani Enomoto, bu tür bir saldırıya maruz kalan ilk isim değil. Hatta muhtemelen, son da olmayacak. Ancak çok önemli bir de uyarı yapan YouTuber, Çinlilere bile böyle bir şey yapılmaması gerektiğini söylüyor.