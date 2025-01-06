Valorant'ın yeni sezonla birlikte gelecek olan yeni ajanı Tejo, oynanış videosu ile birlikte resmî olarak tanıtıldı.

Valorant'ın merakla beklenen yeni ajanı Tejo nihayet resmî olarak tanıtıldı ve ajanın en çok merak edilen noktası olan yetenekleri gün yüzüne çıktı.

Balistik odaklı çeşitli yeteneklere sahip olan Tejo, Kolombiyalı deneyimli bir istihbarat danışmanı. Valorant'ın yayınladığı oynanış fragmanında da yeteneklerine göz atabileceğiniz Tejo'ya dair oyunculardan gelen ilk yorumlar da oldukça olumlu durumda.

Tejo oynanış videosu ve yetenekleri

Tejo'nun ilk yeteneği yapışkan bir el bombası ve bunu istediğiniz konuma ateşleyebiliyorsunuz. El bombası istediğiniz konuma vardığında yüzeye yapışıyor vek ısa süre sonra patlıyor. Patlamaya yakalanan rakipler ise sarsılıyor.

Bir diğer yetenek ise gizli drone. Drone her ne kadar Sova'nın drone'u ile aynı işlevi görse de havadan uçmak yerine yerden kullanılıyor.

Tejo'nun bir diğer yeteneği güdümlü füzeleri. Bu füzeler harita üzerinde iki konum seçilerek ateşleniyor ve seçtiğiniz konuma varır varmaz patlıyor.

Tejo'nun ulti yeteneği ise Brimstone'un ulti yeteneğine benziyor ancak onun aksine bir yuvarlak alana değil, daha taktiksel olarak bir alandan bir alana doğru ilerleyecek şekilde patlıyor.

Peki siz Valorant'ın yeni ajanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.