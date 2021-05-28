Steam'e Yepyeni Bir İndirme Ekranı Geliyor: İşte İlk Görüntü

Valve'ın Steam için yeni bir indirme ekranı üzerinde çalıştığı açığa çıktı. SteamDB kurucusu tarafından keşfedilen bir kod, indirme ekranının daha modern bir hale geleceğini gözler önüne seriyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam'e yeni bir indirme ekranı geliyor. SteamDB'nin kurucusu olan Pavel Djundik tarafından ele geçirilen bir ekran görüntüsü, Steam'in yıllar boyunca alıştığımız ve artık demode hale indirme ekranı tasarımının büyük anlamda yenileneceğini gözler önüne seriyor.

Steam'in şimdiki indirme ekranı, herkes tarafından bilinir. Valve geliştiricileri, bu konuyla ilgili bugüne dek neredeyse hiçbir çalışma yapmadılar. Ancak Djundik'in paylaştığı ekran görüntüsü, bu konuyla ilgili yeni bir dönemin başlayacağını ortaya çıkarmış oldu. SteamDB kurucusu, Valve'ın yavaş ancak emin adımlarla yenilikler yapmaya çalıştığını düşündüğünü söylüyor.

Steam'in indirme ekranı, işte böyle görünecek

Pavel Djundik'in paylaştığı ekran görüntüsüne baktığımızda, Steam'deki yeni indirme ekranının nispeten modern olacağını rahatlıkla görebiliyoruz. Şirket, kullandığı fontlar ve indirme durumunu gösteren bölümde yaptığı çalışma ile oyun tutkunlarına daha havalı bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Ancak yukarıdaki görüntünün çalışmanın son hali olmayabileceğini de unutmamak gerek.

Valve, ortaya çıkan ekran görüntüsü ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Pavel Djundik, bu ekran görüntüsünü Steam'in kaynak kodu içinde bulduğunu, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan "SteamPal" isimli konsol ile birlikte yer aldığını ifade ediyor. Yani önümüzde belirli bir zaman takvimi ya da herhangi bir ayrıntı mevcut değil ve tüm bunlar, Valve'ın yapacağı açıklamalardan sonra gün yüzüne çıkacak.