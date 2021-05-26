Valve'dan Taşınabilir Oyun Konsolu 'SteamPal' Geliyor

Valve'ın Nintendo Switch'e rakip olacak bir taşınabilir oyun konsolu geliştirdiği ifade ediliyor. Üstelik söz konusu cihazın Steam kodlarında yer alan kod adı da ortaya çıkmış durumda. SteamPal adlı cihaz, Steam PC oyunlarının çoğunu çalıştırabilecek.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun mağazası olan Steam'in sahibi olan video oyun ve donanım stüdyosu Valve, Nintendo Switch benzeri taşınabilir oyun konsolu üzerinde çalışıyor olabilir. Konuyla ilgili olarak paylaşılan bilgilere göre Linux üzerine inşa edilecek Valve taşınabilir oyun konsolunda Steam PC platformundaki çoğu oyunu oynamak mümkün olacak.

Henüz söz konusu taşınabilir oyun konsolunun adı bilinmiyor ancak Steam'in kaynak koduna eklenen "SteamPal" adlı yeni cihazın söz konusu taşınabilir oyun konsolu olabileceği ifade ediliyor. Bir mobil platform üzerine inşa edilecek cihazın donanımı için NVIDIA yerine Intel veya AMD ile ortaklık kurulacağı düşünülüyor. Zira şu ana kadar piyasaya sürülen taşınabilir oyun konsolları da bu iki şirket ile iş birliğine gidiyordu.

Arstechnica tarafından paylaşılan bilgilere göre Steam'in taşınabilir oyun konsolu, Nintendo Switch'ten daha geniş bir oyun konsolu olacak. Cihaz, standart bir QWERTY klavye ile gelmeyecek olsa da bir oyun kolundaki tüm kontrol tuşlarına, bir çift ana analog çubuğa ve harici bir dokunmatik yüzeye de sahip olacak.

SteamPal henüz prototip aşamasında olduğundan cihazın sahip olduğu tüm özellikler nihai sürümde değişmiş olabilir. Dahası; ekran boyutu, batarya boyutu, ekran çözünürlüğü, depolama kapasitesi gibi kullanıcıları en fazla ilgilendiren özelliklerine dair henüz neredeyse hiçbir bilgi bulunmuyor. SteamPal ile ilgili en önemli bilgilerden biri, USB Type-C üzerinden görüntü aktarma yeteneğine sahip olması ve bu sayede adeta bir oyun bilgisayarı gibi kullanılabilecek olması.

Aslına bakacak olursak Valve'ın SteamPal için Microsoft ile anlaşma ve Windows işletim sistemini tercih etme ihtimali de bulunuyor. Ancak her bir cihaz için Windows lisans ücreti ödemek maliyeti önemli ölçüde artıracağından Linux tabanlı bir yazılım tercih etmenin cihazı ulaşılabilir kılmak için daha doğru bir tercih olacağını söyleyebiliriz.