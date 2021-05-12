Gabe Newell, Steam'in Konsollara Gelebileceğini Söyledi

Valve CEO'su Gabe Newell, katıldığı bir soru cevap etkinliğinde Steam'le ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Steam'in yıl sonuna doğru konsollara gelebileceğini ima eden Newell, en çok da VR oyun tutkunlarını heyecanlandırdı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam'le ilgili, dünya genelindeki tüm oyuncuları etkileyecek bir gelişme yaşandı. Katıldığı bir soru cevap etkinliği kapsamında bazı açıklamalarda bulunan Valve CEO'su Gabe Newell, Steam'in bu yılın sonuna kadar konsollara gelebileceğini açıkladı. Peki Newell'ın bu açıklaması, tam olarak ne anlama geliyor? Steam'in konsollara gelebilme olasılığı, oyuncuların yaşamlarında neler değiştirebilir?

Bilindiği üzere Steam, bugüne dek yalnızca bilgisayarlar için hizmet verdi. Bu oyunların bir bölümü bilgisayarlara ek olarak oyun konsolları için de kullanılabilir durumdaydı. Ancak bazı oyunlar, yalnızca bilgisayarlara özel olarak kaldı. Newell'ın açıklaması, bilgisayarlara özel yayınlanmış olan tüm oyunların PlayStation 4, PlayStation 5 ya da Xbox Series X/S gibi konsollarda da oynanabileceği anlamına geliyor.

Gabe Newell'ın sözleri önemli olsa da kesin bir şey yok

Etkinlik kapsamında Gabe Newell'a sorulan soru çok netti. Bir lise öğrencisi, Steam'in bir gün daha geniş kapsamda hizmet verip vermeyeceğini, yani konsollara gelip gelmeyeceğini sordu. Bu soruyu yanıtlama konusunda isteksiz olan Newell, yine de Steam'in oyun konsollarına yıl sonuna doğru gelebileceğini en azından ima etmiş oldu. Bu açıklama, özellikle de VR oyun tutkunlarını heyecanlandırdı.

Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi Steam'in konsollara uygulama olarak gelmesi, Steam'de yer alan oyunların tamamına konsollar üzerinden erişilebileceği anlamına geliyor. Ancak oyuncular, bu nokta da en çok da VR oyunlar için sevinecek gibi görünüyorlar. Bu bağlamda özellikle de Half-Life: Alyx, PlayStation 5'in sanal gerçeklik ekipmanları ile muhteşem bir uyum içerisinde oynanabilir. Ancak bu duruma Sony'nin ne diyeceği, şu an için büyük bir bilinmez. Çünkü böyle bir şey gerçek olursa, Sony'nin oyun gelirlerinde önemli ölçüde düşüşler yaşanabilir. Elbette öncelikle Sony'nin böyle bir şeye izin vermesi gerektiğini unutmayalım.

Bu arada, bu açıklama önemli olsa da güvenilirlik açısından dikkatli olmak gerek. Zira Gabe Newell, bu açıklamayı yaparken spekülasyon yapmak istemiş olabilir. Pek çok oyuncunun özellikle de Half-Life 3 beklentisinin yüksek olduğunu yok saymazsak, kimi kesimler bu açıklamayı Half-Life 3 ya da Portal 3 gibi oyunların yolda olduğu şeklinde yorumlayabiliyor. Ancak bu noktada açıklamanın samimi mi yoksa spekülasyon mu olduğunu zaman gösterebilir.