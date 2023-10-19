Sosyal medyada "Var Böyle Tipler" hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun reklam projesi yapacaklarını söyleyerek çevrelerinden 100 milyon TL para topladığı ve sonrasında da kayıplara karıştığı iddia edilirken, Talu hesabını kapattı.

Gün geçmiyor ki güzel ülkemizde yeni bir dolandırıcılık haberi ortaya çıkmasın, yeni bir dolandırıcılık yöntemi duyulmasın.

Bu kez de "Var Böyle Tipler" adlı hesabın sahibi olan Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu'nun, insanlardan yüklü miktarda para toplayıp kaçtığı iddia ediliyor.

Toplam rakamın 100 milyon TL'nin üzerinde olduğu iddia edildi

Instagram'da yapılan paylaşımlarda Talu çiftinin, yakın çevrelerindeki insanlar başta olmak üzere pek çok kişiden büyük miktarda para aldığı, bu kişilere kredi kullandırdığı ve sonrasında da sırra kadem bastıkları iddia ediliyor. Çocuklarının öğretmenlerinden eski arkadaşlarına, evlerine gelen temizlikçiden iş insanlarına pek çok kişinin mağdur olduğu söylentiler arasında. Edinilen bilgilere göre Talu çifti, şoförlerinden bile 1 milyon TL gibi çok ciddi bir para almış durumda.

Var Böyle Tipler Instagram hesabına ulaşılamıyor:

Ortaya atılan iddiaların ardından Talu çifti sırra kadem basarken, "Var böyle tipler" adlı profillerinin de kapatıldığı görüldü. Çiftin sosyal medya hesaplarını kapatmasının ardından mağdurlar, çeşitli platformlar aracılığıyla bir araya gelmeye çalışıyor.

Beril Talu'nun uzun yıllardır reklamcılık sektöründe yer aldığı belirtilirken, Kıvaç Talu da sosyal medyada fenomen olmuş ve televizyonda da boy göstermişti. Ayrıca Kıvanç Talu daha önce çeşitli firmalarla da iş birliği yapmıştı.

İddialara göre neler yaşandı?

İddiaya göre Talu çifti, çevrelerindeki insanlara reklam projelerinden kazanç elde etmek üzere çeşitli vaatlerde bulundu. Reklam kampanyaları için ellerinde yeterince kaynak bulunmadığını söyleyen çift, etraflarındaki insanları daha sonra paralarını faiziyle geri almak üzere kendilerine vermeye ikna etti. Oysaki iddia sahiplerine göre ortada bir anlaşma da reklam da yoktu. Çiftin kendilerine verilen paralarla birlikte ortadan kayboldukları konuşuluyor.

Talu çiftinin ortadan kaybolmasının ardından gözler konuyla ilgili olarak savcılığa çevrilmiş durumda. İddialara göre çift Portekiz'e kaçtı. Şikayetlerin resmiyete dökülmesi durumunda yapılacak olan soruşturma ve ortaya çıkan bilgiler de Webtekno'da olacak.