Sony Vegas Pro Alternatifi 10 Video Düzenleme Programı

Video düzenlemeye yeni başlıyorsanız, kullanışlı ve kaliteli programlar kullanmak istiyorsanız Vegas Pro alternatifi 10 programa yer verdiğimiz bu içerik tam size göre.

Dünya çapında oldukça yaygın bir program olan Sony Vegas Pro, profesyonel video editörleri tarafından sıkça tercih edilen bir video düzenleme programıdır. Ayrıca yalnızca video düzenlemek için değil, aynı zamanda fotoğraflarınıza efektler eklemek gibi birçok işlemleri gerçekleştirmek için de Vegas Pro’dan yararlanılabilir.

İster video düzenlemeye yeni başlayın ister video düzenleme konusunda profesyonel olun bu içerikte yer verdiğimiz Vegas Pro benzeri uygulamalara göz atabilirsiniz. Listelediğimiz Vegas Pro alternatifi 10 video düzenleme programı başlıklı liste içeriğimiz her türden kullanıcıyı kapsayacak ücretli ve ücretsiz programlar barındırıyor.

Vegas Pro alternatifi video düzenleme programları:

Final Cut Pro X

iMovie

Filmora

DaVinci Resolve

CyberLink PowerDirector

Lightworks

HitFilm Express

OpenShot Video Editor

Blender

Adobe Premiere Pro

Final Cut Pro X:

Apple’ın profesyonel düzeyde video düzenleme yazılımı Final Cut Pro X, kullanıcılara oldukça iyi optimize edilmiş. Bu yüzden de düşük özelliklerde çalışabilme imkanı da sunuyor. 360 derece görüntü,HDR desteği, çoklu kamera desteği gibi üstün organizasyon araçları sunan uygulama ne yazık ki sadece Apple cihazları destekliyor.

iMovie:

iMovie, basit görevleri kolayca yerine getirmek için Apple tarafından üretilen bir video düzenleme programı. İster mobil ister masaüstü sürümü olsun, kullanıcıları klasik ve şık bir arayüz, kullanışlı bir medya tarayıcısı, efektler, geçişler ve filtreler karşılıyor. Ayrıca program, kullanıma hazır proje şablonları ve 4K’ya kadar dışa aktarma seçenekleri sunuyor.

Filmora:

Yeni başlayanlar için ideal olan Filmora, kullanımı kolay ve arayüzü oldukça basit bir video düzenleme programı olarak karşımıza çıkıyor. Temel video düzenleme işlemlerini halletmesi haricinde birçok efekt ve filtreye sahip.

DaVinci Resolve:

DaVinci Resolve, ücretsiz ve profesyonel video düzenleme programı denilince ilk akla gelen programlardan biri. Birçok profesyonel araca sahip olan program, aynı zamanda son derece basit bir arayüze sahip. Yalnızca video kesme programı arıyorsanız, Da Vinci Resolve sizin için gereğinden fazla profesyonel ve detaylı bir program olabilir.

CyberLink PowerDirector:

PowerDirector, gereksiz zaman harcamanıza gerek kalmadan kısa bir sürede son derece profesyonel işler çıkabileceğiniz bir video düzenleme programı. Bir video oluşturabilmek için yapacağınız işlem sayısının ve süresinin azalmasına, aynı zamanda da yaratıcılığınızı konuşturmanıza olanak sağlayacak bir program arıyorsanız CyberLink PowerDirector tam size göre.

Lightworks:

Diğer tüm video düzenleme programları gibi Lightworks de tüm popüler formatları destekleyerek videoları kesip düzenlemenize, çeşitli efekt ve metinler ekleyerek kayıtlı klipleri değiştirmenize yardım etmesinin yanı sıra video kliplerin kalitesini optimize etmenize de olanak tanıyor. Basit ve kullanışlı arayüzü sayesinde videolarınızı kolayca düzenleyebilirsiniz.

HitFilm Express:

Bu video düzenleme programının HitFilm Express adında ücretsiz, HitFilm Pro adında ücretsiz iki versiyonu bulunuyor. Ücretsiz versiyonun işlevselliği diğeriyle karşılaştırıldığında sınırlı olduğu gözden kaçmıyor ancak sadece temel video düzenleme özelliklerine ihtiyaç duyuyorsanız HitFilm Express yeni başlayanlar için oldukça ideal bir program.

OpenShot Video Editor:

OpenShot, son derece kolay kullanımlı tamamen ücretsiz bir video düzenleme programıdır. Videoları hızlıca düzenleme, sınırsız katman ve ağır çekim gibi daha birçok imkanı sunan bu video düzenleyicisi aynı zamanda 3B animasyonlar ve ses izi eklemenize olanak sağlıyor.

Blender:

Blender, tamamen ücretsiz açık kaynaklı bir video düzenleme programıdır. İlk olarak 3D animasyonlar için geliştirilen ama aynı zamanda son derece gelişmiş video düzenleme araçları ile gelen bir programdır. İçindeki düzenleyici sayesinde video kesme ve yapıştırma gibi temel işlemleri ya da isterseniz maskeleme gibi daha karmaşık işlerinizi de bu programla gerçekleştirebilirsiniz.

Adobe Premiere Pro:

Adobe Premiere Pro’nun son derece popüler olmasının arkasında yatan sebebin sahip olduğu kullanıcı dostu arayüzü ve birçok video formatını desteklemesi olduğunu kolayca söyleyebiliriz. Daha çok profesyonel kullanıcılara hitap eden bu program ile video düzenlerken lazım olabilecek bütün araçları elinizin altında bulabilirsiniz.