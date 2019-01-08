Marvel Hayranlarına Müjde: Venom 2 Onaylandı

Geçtiğimiz haftalarda Jeff Pinkner tarafından müjdelenen Venom 2'nin çekimlerine bu yıl başlanacağı kesinleşti.

Her ne kadar hem eleştirmenlerden hem de Marvel hayranlarından ciddi eleştiriler almış olsa da Venom'un gişe başarısı hem Sony'yi hem de Marvel'ı ciddi anlamda tatmin etti. Yaklaşık 1 milyar dolarlık gelir bırakan filmin devamı da hayranlar tarafından merakla bekleniyordu.

Geçtiğimiz haftalarda ilk filmin yazarı Jeff Pinker, devam filminin 'kesinlikle çekileceğini' belirterek bir anlamda filmin gelişini müjdelemişti. Bugün ise Variety cephesinden gelen habere göre Venom 2'nin gelişi kesinleşti. Eddie Brock rolünde yine Tom Hardy olacak.

Michelle Williams ve Woody Harrelsaon'un ikinci filmde de yer alacağı belirtilse de filmin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı büyük bir muamma. Gelen dedikodular, Sony'nin Ruben Fleischer'ın yerine başka bir yönetmen arayışına girdiği yönünde.

Filmle ilgili elimizdeki bilgiler şimdilik bunlar. Ancak Venom'un yeni filminin Venom 2 olarak adlandırılacağına ve 2020 yılında vizyonda olacağına kesin gözüyle bakılıyor.