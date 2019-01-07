Optoma’nın yeni P1 Lazer Projeksiyon Aleti hoparlörleri ve sesli asistan desteği ile geliyor.

CES 2019’da karşımıza çıkacak olan teknolojik ürünler arasında, üç metrelik bir duvar ve elektrik olan her yeri sinemaya çevirmeyi sağlayacak olan Optoma P1 de var.

Optoma da projeksiyon cihazı pazarındaki rekabette hamlesini yaptı. Yeni P1 Lazer Projektör ile hem Google assistant ve Amazon Alexa gibi sesli asistanları kullanmak mümkün hem de sadece birkaç santimetre mesafeden görüntü yansıtıp ses almak. Optoma P1’de, daha önceki ürünlerde de gördüğümüz NuForce Dolby Digital 2.0 şeş çubuğu cihaza bütünleşik olarak geliyor.

Projeksiyon cihazının yansıtma parlaklığı 3000 lümen. Cihaz arıca HDR10 ve HLG-kodlamaları içeriklerle de uyumlu. Cihazın fiyatının 3,000 dolar civarında olması yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor.