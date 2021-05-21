Vestel, Güney Koreli Daewoo şirketiyle 10 yıl sürecek olan bir lisans anlaşması imzaladı. Şirket, bu hamlesiyle birlikte beyaz eşya ve TV alanında ihracatı geliştirmeyi hedefliyor.

Yerli malı ürünler ülkemizde halihazırda bulunan yabancı ürünlerin yerini henüz alamamış olsa da bu alanda birçok firmanın çalışmalar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Vestel de bu konuda şüphesiz adı geçebilecek firmalardan. Türkiye’nin en büyük teknoloji markalarından olan Vestel, globalde bulunduğu konumu daha da yukarılara taşımak ve ülkemize yapmış olduğu katkıların kapsamını genişletmek adına bir hamlede bulundu.

Ülkemizde daha çok yerli malı üretim alanındaki çalışmalarıyla tanıdığımız ve beyaz eşya, televizyon, akıllı telefon gibi sektörlerde de yer alan Vestel, Posco International Corporation’ın Daewoo markasıyla beyaz eşya ve televizyon üretimi/satışı üzerine 10 yıl geçerliliği olan bir marka lisans anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma ne anlama geliyor?

Vestel, halihazırda dünyanın 157 ülkesine ürünlerini ulaştırıyor. Gerçekleştirilen bu anlaşmayla birlikte ise şirket, anlaşma kapsamında üretilen bu ürünleri Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya ve Türki Cumhuriyetler’i de kapsayan 50 ülkeye ulaştıracak. Bu sayede globaldeki konumunu daha da yukarı taşımayı amaçlayan firmanın CEO’su Turan Erdoğan, Vestel olarak gerçekleştirdikleri atılımlar ve istikrarlı bir şekilde yükselttikleri başarı çıtası sayesinde Türkiye’nin adını büyük dünya pazarlarında duyurduklarını da söyledi.

Turan Erdoğan, bu ve benzer adımlarla pazar alanındaki paylarını artırıp rakip büyük firmalara daha da yaklaşıldığını ve bu sayede de ülke ekonomisine sundukları katkının kapsamını da genişlettiklerini ekledi.

Ülkemizdeki firmaların bu şekilde dünya pazarlarının seviyelerine ulaşmak için gerçekleştirdikleri atılımları görmek gerçekten de umut verici. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?