Arçelik, birkaç gün önce "Görüşüyoruz" dediği Hitachi'nin beyaz eşya operayonlarını resmen satın aldığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, satış bedelinin 300 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'nin en büyük tüketici elektroniği üreticilerinden olan Arçelik'in, Japonya merkezli teknoloji şirketi Hitachi'nin beyaz eşya bölümünü satın almayı planladığından bahsetmiştik. Konuyla ilgili açıklamalarını KAP'a yapan Arçelik, görüşmelerin devam ettiğini söylemişti. Şimdi beklenen oldu ve Arçelik, Hitachi'yi resmen satın aldı.

Arçelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı yeni açıklamalarda, satın alma işleminin 300 milyon dolara gerçekleştirileceği ifade edildi. Yapılan ödemeyle birlikte Hitachi'nin uluslararası beyaz eşya operasyonlarının yüzde 60 gibi büyük bir bölümü, Arçelik yönetimine geçmiş oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda, satış işleminin 1 Nisan 2021'e kadar tamamlanacağı ifade edildi.

Anlaşmayla birlikte Hitachi'nin iki fabrikası, Arçelik bünyesine geçti

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan bilgilere göre Arçelik, bu satış işleminin ardından Hitachi'ye ait 2 üretim tesisini bünyesine katmış oldu. Ayrıca Hitachi'nin Uzak Doğu'daki 10 satış şirketi de bu işlemlerin ardından Arçelik bünyesine dahil oldu. Satış belgeleri arasında yer alan Marka Lisans Sözleşmesi'ne göre Arçelik, Hitachi ismini Japonya dışındaki ülkelerde kullanmak için, şirkete lisans ödemesi yapacak.

Arçelik tarafından yapılan açıklamalarda, Hitachi'nin anlaşma kapsamında Hollanda'da bir şirket kurulacağı beyan ediliyor. Kurulacak şirket, az önce bahsettiğimiz iki üretim tesisi ile 10 satış şirketinin sahibi olacak. Arçelik, Hollanda'da kurulan bu şirketin yüzde 60'ına sahip olarak, Hitachi'nin Avrupa pazarına açılmasını sağlayacak.

Arçelik, anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu kapsamda, Hitachi GLS, Hollanda'da yeni bir şirket kuracak ve 12 şirketi ve bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kolunun tüm varlıklarını yeni kuracağı şirkete devredecek; Arçelik A.Ş. bu şirketin ("Şirket") hisselerinin %60'ını satın alacaktır. İşlem, Hitachi GLS'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Doğu, Vietnam ve Myanmar) içermektedir. Söz konusu şirketler ağırlıklı olarak buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, pirinç pişirici, su pompası ve klima satmaktadır. Tayland ve Çin'deki üretim şirketlerinin buzdolabı ve çamaşır makinesi üretim kapasitesi yıllık toplam 3 milyon adettir." ifadelerine yer verdi.