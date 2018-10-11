Vestel'in fütüristik tasarımı ile dikkat çeken ilk otomobili VEO'nun tasarımı, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan tescil başvurusu ile ortaya çıktı.

Yerli otomobil projesi kapsamında bir araya gelen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun 5 üyesinden biri olan Zorlu Grubu’nun elektrikli otomobil tasarımı ortaya çıktı. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na 7 Eylül yapılan tescil başvurusunun 9 Ekim tarihli Türk Patent ve Marka Kurumu Tasarımlar Bülteni’nde yer almasıyla ortaya çıkan görseller, ‘VEO’ adlı otomobilin Burak Emre Altınordu, Kazım Doku ve Mehmet Kaya imzalı tasarımını gözler önüne seriyor.

Zorlu Holding’in Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'de, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu ve Turkcell gibi %19’luk payı bulunuyor. Gürcan Karakaş’ın CEO olduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ilk otomobil prototipini 2019 yılının sonlarında ortaya çıkarması bekleniyor. Şirkette Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de %5’lik payı bulunuyor. Akıllı telefon pazarında Venus ile ülkemizi temsil eden Vestel’in otomobil sektöründe göstereceği varlık oldukça merak ediliyor.

Vestel’in VEO adlı otomobil tasarımının bir anda ortaya çıkması merak uyandırmışken Hürriyet Gazetesi Otomotiv Yazarı Emre Özpeynirci konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘’Biraz araştırdım projenin arkası yok, belli ki ‘bir köşede dursun gerekirse çıkarırız’ diye düşünmüşler.’’ diyen Özpeynirci, ‘’Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesindeki yerli otomobil projesine henüz başlanmamışken, projenin ortaklarından biri olan Vestel’e ‘hayrola’ diye sorarlar. Vestel böyle bir risk almaz.’’ dedi.

Emre Özpeynirci’nin açıklamaları ne kadar doğru bilinmez ancak Vestel VEO’nun son derece fütüristik bir tasarıma sahip olduğu düşünülürse haklılık payı olma ihtimalinin yüksek olduğu bir gerçek. Belki de Vestel, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’de edindiği tecrübeleri ilerleyen yıllarda gerçekleştireceği bir otomotiv atılımına yansıtmayı planlıyor olabiliyor. Siz Vestel’in VEO adlı otomobilinin tasarımı ve gerçekliği hakkında ne düşünüyorsunuz?