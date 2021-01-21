VFŞL 2021 Kış Mevsimi Başlıyor: İşte Fikstür ve Takımlar

League of Legends’ın Türkiye ligi olan Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi, 2021 yılında Kış Mevsimi ile başlayacak. VFŞL her zaman Türkiye’deki LoL oyuncularının yakından takip ettiği ve sevdiği bir lig olmuştur. Ligdeki takımlar hep kıyasıya mücadele etmiş ve heyecan hat safhada olmuştur. 2021 yılında da takımlar, bir hayli iddialı görünüyor.
Her ne kadar lig heyecanlı olsa da geçmiş yılların arena atmosferi maalesef 2021’de olmayacak zira Riot Games’in aldığı karara göre oyuncular pandemi dolayısıyla mecburi olarak evlerinden mücadele edecekler. Bu bilgileri verdiğimize göre VFŞL 2021 Kış Mevsimi ne zaman başlayacak, fikstür ve takımlar nasıl olacak gelin açıklayalım.
VFŞL 2021 Kış Mevsimi ne zaman başlıyor?
Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi, yani VFŞL 2021 Kış Mevsimi 23 Ocak Cumartesi günü izleyicileri ile buluşacak. Ligin ilk maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 14:00’da Papara Supermassive ve 5 Ronin arasında oynanacak, bu da demek oluyor ki geçtiğimiz mevsimin finalinin, yani TBF finalinin rövanşını izleyeceğiz.
VFŞL 2021 Kış Mevsiminde hangi takımlar yer alıyor?
VFŞL 2021 Kış Mevsiminde uzun süredir ligde yer alan 9 takımın yanı sıra yeni bir takım daha ekleniyor. Royal Youth takımı, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki CSGO ve LoL takımlarıyla bilinen NASR Esports tarafından satın alındı ve Şampiyonluk Ligi’nde de NASR Esports adıyla mücadeleye başlayacak.
1907 Fenerbahçe
- Üst Koridor: Lenom (TR)
- Ormancı: Elramir (TR)
- Orta Koridor: stillnumb (TR)
- Nişancı: Neramin (TR)
- Destek: Sparz (TR)
- Koçlar: Arkhe, Coach IRL, H20
İstanbul Wildcats
- Üst Koridor: StarScreen (TR)
- Ormancı: Ferret (TR)
- Orta Koridor: Serin (TR)
- Nişancı: HolyPhoenix (TR)
- Destek: Farfetch (TR)
- Koçlar: Robogod, Janus
5 Ronin
- Üst Koridor: Oncan (TR)
- Ormancı: BroCColi (Güney Kore)
- Orta Koridor: Umut (TR)
- Nişancı: Pilot (Güney Kore)
- Destek: Brolia (TR)
- Koçlar: Jack Langford
Galatasaray Esports
- Üst Koridor: Luana (TR)
- Ormancı: Mojito (TR)
- Orta Koridor: Bolulu (İsveç)
- Nişancı: Padden (TR)
- Destek: Zergsting (TR)
- Koçlar: Basei, Raiden
Beşiktaş Esports
- Üst Koridor: Juuzou (TR)
- Ormancı: Robin (TR)
- Orta Koridor: WaenA (TR)
- Nişancı: Alive (Güney Kore)
- Destek: Mocha (Güney Kore)
- Koçlar: Craft1x, His
Papara Supermassive
- Üst Koridor: Ragner (TR)
- Ormancı: Kireas (TR)
- Orta Koridor: Ksaez (TR)
- Nişancı: Kaori (TR)
- Destek: Absolute (TR)
- Koçlar: CristoL
Team Aurora
- Üst Koridor: Rare (TR)
- Ormancı: Kamil (Birleşik Krallık)
- Orta Koridor: Eden Fox (TR)
- Nişancı: Rhioni (TR)
- Destek: Only35 (TR)
- Koçlar: Shluffy, Parniwer
Dark Passage
- Üst Koridor: fabFabulous (TR)
- Ormancı: Typhoon (TR)
- Orta Koridor: Kofte (TR)
- Nişancı: Coldraa (TR)
- Destek: Pbd (TR)
- Koçlar: Lynx
Galakticos
- Üst Koridor: pr1me (TR)
- Ormancı: Tumay (TR)
- Orta Koridor: Maximillion (TR)
- Nişancı: Jeyrus (TR)
- Destek: Shawi Katami (TR)
- Koçlar: Doctor, Cognac
NASR Turkey
- Üst Koridor: Last (Güney Kore)
- Ormancı: Kituruken (TR)
- Orta Koridor: Giyuu (Lübnan)
- Nişancı: BaeKHo (Güney Kore)
- Destek: Japone (TR)
- Koçlar: Eunko, Mynemosyn
VFŞL 2021 Kış Mevsimi Fikstürü Nasıl Olacak?
23 Ocak Cumartesi günü başlayacak olan VFŞL 2021 Kış Mevsiminin fikstürünün ilk maçı, geçtiğimiz Kış Mevsiminin finali, yani TBF karşılaşmasının rövanşı olacak. Açılış karşılaşmasının ardından en çok merak edilen karşılaşma ise ligin yeni takımı NASR Esports’un 1907 Fenerbahçe ile olan karşılaşması olacak gibi görünüyor. Herkesin merak ettiği 1907 Fenerbahçe – Galatasaray Esports derbisi ise 6 Şubat Cumartesi gününün son karşılaşması olacak.
23 Ocak Cumartesi
- 14:00-15:00: Papara Suppermassive – 5 Ronin
- 15:00-16:00: Beşiktaş Esports – Dark Passage
- 16:00-17:00: 1907 Fenerbahçe – NASR Esports
- 17:00-18:00: fastPay Wildcats - Galakticos
- 18:00-18:45: Team Aurora – Galatasaray Esports
24 Ocak Pazar
- 14:00-15:00: NASR Esports - Beşiktaş Esports
- 15:00-16:00: Dark Passage - Papara Suppermassive
- 16:00-17:00: Galatasaray Esports - 5 Ronin
- 17:00-18:00: Galakticos - Team Aurora
- 18:00-18:45: fastPay Wildcats - 1907 Fenerbahçe
30 Ocak Cumartesi
- 14:00-15:00: Dark Passage - NASR Esports
- 15:00-16:00: 5 Ronin - Galakticos
- 16:00-17:00: Beşiktaş Esports - fastPay Wildcats
- 17:00-18:00: Team Aurora – 1907 Fenerbahçe
- 18:00-18:45: Papara Suppermassive - Galatasaray Esports
31 Ocak Pazar
- 14:00-15:00: Team Aurora - Beşiktaş Esports
- 15:00-16:00: 1907 Fenerbahçe - 5 Ronin
- 16:00-17:00: fastPay Wildcats - Dark Passage
- 17:00-18:00: Galakticos - Galatasaray Esports
- 18:00-18:45: NASR Esports - Papara Suppermassive
6 Şubat Cumartesi
- 14:00-15:00: Dark Passage - Team Aurora
- 15:00-16:00: NASR Esports - fastPay Wildcats
- 16:00-17:00: 5 Ronin - fastPay Wildcats
- 17:00-18:00: Papara Suppermassive - Galakticos
- 18:00-18:45: Galatasaray Esports - 1907 Fenerbahçe
7 Şubat Pazar
- 14:00-15:00: 5 Ronin - Dark Passage
- 15:00-16:00: Team Aurora - NASR Esports
- 16:00-17:00: 1907 Fenerbahçe - Galakticos
- 17:00-18:00: Beşiktaş Esports - Galatasaray Esports
- 18:00-18:45: fastPay Wildcats - Papara Suppermassive
13 Şubat Cumartesi
- 14:00-15:00: Galatasaray Esports - Dark Passage
- 15:00-16:00: fastPay Wildcats - Team Aurora
- 16:00-17:00: Papara Suppermassive - 1907 Fenerbahçe
- 17:00-18:00: NASR Esports - 5 Ronin
- 18:00-18:45: Galakticos - Beşiktaş Esports
14 Şubat Pazar
- 14:00-15:00: 5 Ronin - fastPay Wildcats
- 15:00-16:00: Galatasaray Esports - NASR Esports
- 16:00-17:00: Dark Passage - Galakticos
- 17:00-18:00: Team Aurora - Papara Suppermassive
- 18:00-18:45: Beşiktaş Esports - 1907 Fenerbahçe
20 Şubat Cumartesi
- 14:00-15:00: fastPay Wildcats - Galatasaray Esports
- 15:00-16:00: Galakticos - NASR Esports
- 16:00-17:00: Papara Suppermassive - Beşiktaş Esports
- 17:00-18:00: 1907 Fenerbahçe - Dark Passage
- 18:00-18:45: Team Aurora - 5 Ronin
21 Şubat Pazar
- 14:00-15:00: Dark Passage - Beşiktaş Esports
- 15:00-16:00: Galakticos - fastPay Wildcats
- 16:00-17:00: Galatasaray Esports - Team Aurora
- 17:00-18:00: NASR Esports - 1907 Fenerbahçe
- 18:00-18:45: 5 Ronin - Papara Suppermassive
Böylelikle VFŞL 2021 Kış Mevsimi Fikstürü ve Takım kadrolarını derlediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.