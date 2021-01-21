VFŞL 2021 Kış Mevsimi Başlıyor: İşte Fikstür ve Takımlar

League of Legends e-Sporunun Türkiye şubesi olan VFŞL (Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi), 2021 yılında Kış Mevsimi ile açılışı yapacak. Bomba gibi transferlerle değişen takımlar, ezeli rakiplerine giden oyuncular ve lige yeni katılan NASR Esports takımıyla 2021 Kış Mevsimi bir hayli heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Dilerseniz gelin VFŞL 2021 Kış Mevsimi takımları ve fikstürleri nasıl olacak bir göz atalım.

League of Legends’ın Türkiye ligi olan Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi, 2021 yılında Kış Mevsimi ile başlayacak. VFŞL her zaman Türkiye’deki LoL oyuncularının yakından takip ettiği ve sevdiği bir lig olmuştur. Ligdeki takımlar hep kıyasıya mücadele etmiş ve heyecan hat safhada olmuştur. 2021 yılında da takımlar, bir hayli iddialı görünüyor.

Her ne kadar lig heyecanlı olsa da geçmiş yılların arena atmosferi maalesef 2021’de olmayacak zira Riot Games’in aldığı karara göre oyuncular pandemi dolayısıyla mecburi olarak evlerinden mücadele edecekler. Bu bilgileri verdiğimize göre VFŞL 2021 Kış Mevsimi ne zaman başlayacak, fikstür ve takımlar nasıl olacak gelin açıklayalım.

VFŞL 2021 Kış Mevsimi ne zaman başlıyor?

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi, yani VFŞL 2021 Kış Mevsimi 23 Ocak Cumartesi günü izleyicileri ile buluşacak. Ligin ilk maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 14:00’da Papara Supermassive ve 5 Ronin arasında oynanacak, bu da demek oluyor ki geçtiğimiz mevsimin finalinin, yani TBF finalinin rövanşını izleyeceğiz.

VFŞL 2021 Kış Mevsiminde hangi takımlar yer alıyor?

VFŞL 2021 Kış Mevsiminde uzun süredir ligde yer alan 9 takımın yanı sıra yeni bir takım daha ekleniyor. Royal Youth takımı, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki CSGO ve LoL takımlarıyla bilinen NASR Esports tarafından satın alındı ve Şampiyonluk Ligi’nde de NASR Esports adıyla mücadeleye başlayacak.

1907 Fenerbahçe

Üst Koridor: Lenom (TR)

Ormancı: Elramir (TR)

Orta Koridor: stillnumb (TR)

Nişancı: Neramin (TR)

Destek: Sparz (TR)

Koçlar: Arkhe, Coach IRL, H20

İstanbul Wildcats

Üst Koridor: StarScreen (TR)

Ormancı: Ferret (TR)

Orta Koridor: Serin (TR)

Nişancı: HolyPhoenix (TR)

Destek: Farfetch (TR)

Koçlar: Robogod, Janus

5 Ronin

Üst Koridor: Oncan (TR)

Ormancı: BroCColi (Güney Kore)

Orta Koridor: Umut (TR)

Nişancı: Pilot (Güney Kore)

Destek: Brolia (TR)

Koçlar: Jack Langford

Galatasaray Esports

Üst Koridor: Luana (TR)

Ormancı: Mojito (TR)

Orta Koridor: Bolulu (İsveç)

Nişancı: Padden (TR)

Destek: Zergsting (TR)

Koçlar: Basei, Raiden

Beşiktaş Esports

Üst Koridor: Juuzou (TR)

Ormancı: Robin (TR)

Orta Koridor: WaenA (TR)

Nişancı: Alive (Güney Kore)

Destek: Mocha (Güney Kore)

Koçlar: Craft1x, His

Papara Supermassive

Üst Koridor: Ragner (TR)

Ormancı: Kireas (TR)

Orta Koridor: Ksaez (TR)

Nişancı: Kaori (TR)

Destek: Absolute (TR)

Koçlar: CristoL

Team Aurora

Üst Koridor: Rare (TR)

Ormancı: Kamil (Birleşik Krallık)

Orta Koridor: Eden Fox (TR)

Nişancı: Rhioni (TR)

Destek: Only35 (TR)

Koçlar: Shluffy, Parniwer

Dark Passage

Üst Koridor: fabFabulous (TR)

Ormancı: Typhoon (TR)

Orta Koridor: Kofte (TR)

Nişancı: Coldraa (TR)

Destek: Pbd (TR)

Koçlar: Lynx

Galakticos

Üst Koridor: pr1me (TR)

Ormancı: Tumay (TR)

Orta Koridor: Maximillion (TR)

Nişancı: Jeyrus (TR)

Destek: Shawi Katami (TR)

Koçlar: Doctor, Cognac

NASR Turkey

Üst Koridor: Last (Güney Kore)

Ormancı: Kituruken (TR)

Orta Koridor: Giyuu (Lübnan)

Nişancı: BaeKHo (Güney Kore)

Destek: Japone (TR)

Koçlar: Eunko, Mynemosyn

VFŞL 2021 Kış Mevsimi Fikstürü Nasıl Olacak?

23 Ocak Cumartesi günü başlayacak olan VFŞL 2021 Kış Mevsiminin fikstürünün ilk maçı, geçtiğimiz Kış Mevsiminin finali, yani TBF karşılaşmasının rövanşı olacak. Açılış karşılaşmasının ardından en çok merak edilen karşılaşma ise ligin yeni takımı NASR Esports’un 1907 Fenerbahçe ile olan karşılaşması olacak gibi görünüyor. Herkesin merak ettiği 1907 Fenerbahçe – Galatasaray Esports derbisi ise 6 Şubat Cumartesi gününün son karşılaşması olacak.

23 Ocak Cumartesi

14:00-15:00: Papara Suppermassive – 5 Ronin

15:00-16:00: Beşiktaş Esports – Dark Passage

16:00-17:00: 1907 Fenerbahçe – NASR Esports

17:00-18:00: fastPay Wildcats - Galakticos

18:00-18:45: Team Aurora – Galatasaray Esports

24 Ocak Pazar

14:00-15:00: NASR Esports - Beşiktaş Esports

15:00-16:00: Dark Passage - Papara Suppermassive

16:00-17:00: Galatasaray Esports - 5 Ronin

17:00-18:00: Galakticos - Team Aurora

18:00-18:45: fastPay Wildcats - 1907 Fenerbahçe

30 Ocak Cumartesi

14:00-15:00: Dark Passage - NASR Esports

15:00-16:00: 5 Ronin - Galakticos

16:00-17:00: Beşiktaş Esports - fastPay Wildcats

17:00-18:00: Team Aurora – 1907 Fenerbahçe

18:00-18:45: Papara Suppermassive - Galatasaray Esports

31 Ocak Pazar

14:00-15:00: Team Aurora - Beşiktaş Esports

15:00-16:00: 1907 Fenerbahçe - 5 Ronin

16:00-17:00: fastPay Wildcats - Dark Passage

17:00-18:00: Galakticos - Galatasaray Esports

18:00-18:45: NASR Esports - Papara Suppermassive

6 Şubat Cumartesi

14:00-15:00: Dark Passage - Team Aurora

15:00-16:00: NASR Esports - fastPay Wildcats

16:00-17:00: 5 Ronin - fastPay Wildcats

17:00-18:00: Papara Suppermassive - Galakticos

18:00-18:45: Galatasaray Esports - 1907 Fenerbahçe

7 Şubat Pazar

14:00-15:00: 5 Ronin - Dark Passage

15:00-16:00: Team Aurora - NASR Esports

16:00-17:00: 1907 Fenerbahçe - Galakticos

17:00-18:00: Beşiktaş Esports - Galatasaray Esports

18:00-18:45: fastPay Wildcats - Papara Suppermassive

13 Şubat Cumartesi

14:00-15:00: Galatasaray Esports - Dark Passage

15:00-16:00: fastPay Wildcats - Team Aurora

16:00-17:00: Papara Suppermassive - 1907 Fenerbahçe

17:00-18:00: NASR Esports - 5 Ronin

18:00-18:45: Galakticos - Beşiktaş Esports

14 Şubat Pazar

14:00-15:00: 5 Ronin - fastPay Wildcats

15:00-16:00: Galatasaray Esports - NASR Esports

16:00-17:00: Dark Passage - Galakticos

17:00-18:00: Team Aurora - Papara Suppermassive

18:00-18:45: Beşiktaş Esports - 1907 Fenerbahçe

20 Şubat Cumartesi

14:00-15:00: fastPay Wildcats - Galatasaray Esports

15:00-16:00: Galakticos - NASR Esports

16:00-17:00: Papara Suppermassive - Beşiktaş Esports

17:00-18:00: 1907 Fenerbahçe - Dark Passage

18:00-18:45: Team Aurora - 5 Ronin

21 Şubat Pazar

14:00-15:00: Dark Passage - Beşiktaş Esports

15:00-16:00: Galakticos - fastPay Wildcats

16:00-17:00: Galatasaray Esports - Team Aurora

17:00-18:00: NASR Esports - 1907 Fenerbahçe

18:00-18:45: 5 Ronin - Papara Suppermassive

Böylelikle VFŞL 2021 Kış Mevsimi Fikstürü ve Takım kadrolarını derlediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.