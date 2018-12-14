Virgin Galactic'in Uzay Aracı VSS Unity İlk Kez Uzaya Ulaştı

Virgin firmasının 'SpaceShipTwo' uzay aracı, 13 Aralık'ta yapılan deneme uçuşunda Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nün üstünde gerçekleştirilen test uçuşunda, motorlar çalıştırılmaya başlandıktan 60 saniye sonra 82.7 km'ye ulaştı. Bu da ABD Hava Kuvvetleri'nin kullandığı yasal uzay limiti olan 80 km'nin üzerinde bir değer olduğu için, 'SpaceShipTwo' teorik de olsa ilk kez uzaya ulaştı.

Virgin Galactic, 13 Aralıkta yapılan test uçuşundaki başarılı sonucu Twitter hesabından yaptığı 'SpaceShipTwo, uzaya hoşgeldin' açıklamasıyla duyurdu. Yerel saatle saat 10'da başlayan test uçuşunda pilot olarak Mark Stucky ve yardımcı pilot olarak Frederick C.J. görev aldı.

Virgin Galactic yetkilileri tarafından yapılan açıklamada roketin 60 saniye boyunca çalıştırıldığı ve Unity'nin hızının, ses hızının 2.9 katına çıktığı ifadelerine yer verildi. Uçuş yaklaşık 1 saatlik sürenin ardından yerel saatle 11:15'te tamamlandı.

Yapılan bu test uçuşu, 2016'nın Şubat ayında Virgin Galactic tarafından resmi olarak açıklanan VSS Unity'nin 4. roket destekli uçuşuydu. Diğer 3 test uçuşu 2018'in Nisan, Mayıs ve Temmuz aylarında gerçekleşmişti. Bu uçuşlarda sırasıyla 25.7 km, 34.9 km ve 52 km irtifa ölçümleri alınmıştı. VSS Unity, test uçuşlarının tamamlanmasından sonra 250 bin dolara alınabilecek biletlerle insanları uzaya taşıyacak.

NASA’nın Kaliforniya’daki Edwards Uçuş Araştırma Merkezi’ndeki yöneticisi Ryan Dibley’in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzay gemisi araştırmalarını destekleyen ticari araçların giderek artması ve onlardan birinin SpaceShipTwo olması heyecan verici. Uzaya daha ucuz erişebilmek, teknolojik araştırmalara ve uzay araştırma topluluklarına büyük katkı sağlayabilir."

VSS Unity, Virgin Galactic'in ikinci SpaceShipTwo aracı olma özelliğini taşıyor. İlk araç, 31 Ekim 2014 tarihinde bir kaza geçirmişti. Kazanın nedenini araştırıp üzerinde çalışan Virgin Galactic yetkilileri, yeni geliştirilen araçlarda bu sorunun tekrarlanmayacağından emin olmak istiyor.