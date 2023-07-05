Tim Arnold isimli bir sanatçının geçtiğimiz aylarda çıkan bir albümünde yer alan bir parça Apple Music'ten banlandı. Bunun nedeni ise parçanın Apple Vision Pro'yu andıran "iHead" isimli bir ürünün parodi reklamı olması.

Apple, geçtiğimiz ay yepyeni bir ürün kategorisine giriş yaparak 3500 dolarlık karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu tanıtmıştı. 2024’te çıkış yapacak cihaz için heyecanlı bekleyiş sürerken şimdi ise bu konuyla ilgili ilginç bir olay yaşandı.

Bir müzik albümünde yer alan Vision Pro’yu andıran bir parodi reklam, Apple Music üzerinden banlandı. Şaka amaçlı oluşturulan kayıtta, “iHead” ismi verilen bir ürün yer alıyor.

Parodi reklama Spotify ve YouTube üzerinden ulaşmak mümkün

Söz konusu kayıt, İngiliz Tim Arnold’un Mayıs 2023’te yayınlanan Super Connected isimli bir albümüne ait. “A Commercial Break” ismi verilen 1 dakika 48 saniyelik parça, albümdeki şarkılar arasında yer alıyor ve “iHead” isimli bir ürünün bir parodi reklamını içeriyor.

Bu parodi reklam Apple Music’te banlansa da şu anda Spotify’da mevcut. Buradaki bağlantıya tıklayarak dinleyebilirsiniz. Ayrıca isterseniz Tim Arnold tarafından paylaşılan ve aktör Stephen Fry’ın sesini içeren reklamın videosuna da yukarıdan göz atabilirsiniz.

Sahte başlık aslında ilk kez 2019 yılında yaratılmış

Parodi reklam, her ne kadar Vision Pro’yu andırıyor gibi görünse de Arnold'a göre ilk olarak 2019 yılında, yani Apple ürünü tanıtmadan dört yıl önce yaratılmış. Ancak albüm iki ay önce yayınlandığı için yeni yeni fark edilmeye başlandı ve şirketin başlığıyla benzerlikler göstermesinin ardından nihayetinde Apple Music’ten banlandı. Videolardan, parodi başlığın etrafında birden fazla iPhone’u andıran telefonu içerdiği ve garip bir tasarıma sahip olduğu görülebiliyor.

Tim Arnold, kurgusal bir sanal gerçeklik başlığını içeren parodi reklamın albümün hikâyesini tamamlamak için yaratıldığını ifade ediyor. Ayrıca, Apple’ın “A Commercial Break”i çıkarması hâlinde albümün kabul edeceğini söylediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.