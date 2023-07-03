5 Haziran'da tanıtılan Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlükleri şimdiden bazı sorunlarla gündeme geldi.

5 Haziran’da düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinde Apple, ilk iPhone kadar etki yaratması beklenen Vision Pro karma gerçeklik gözlüklerini tanıttı. Gerçek hayatı ve sanal dünyayı bir araya getiren gözlüklerin fiyatı ise 3.499 dolar olarak belirlendi.

Apple’ın ilk karma gerçeklik gözlüklerinin 2024 yılında piyasaya sürüleceği açıklanırken son gelen haberlere göre Apple, bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalmış durumda. Cihazların üretimi, Apple’ın istediğinin yarısından da fazla az olacak.

Apple 1 milyon hedefledi, üretici 400 binden az dedi:

Financial Times’a konuşan iki kaynağa göre Vision Pro’yu üretecek Çinli şirket Luxshare, 2024 yılında 400 binden az gözlük üretmeye hazırlanıyor. Fakat Apple, gözlüğün ilk 12 ayında üretmeyi bir kenara bırakın, 1 milyon adet satış hedefi koymuştu.

Bu hedefin tutturulamayacak olmasının nedeni hakkında da bir bilgi bulunuyor. Kaynaklara göre üretimin az olmasının nedeni, gözlüklerdeki micro-OLED ekranların üretimindeki zorluktan kaynaklanıyor. Apple’ın ilk üretilen micro-OLED ekranların veriminden memnun olmadığı paylaşıldı.

Aslında üretici şirketin planları çok daha fazlaydı:

Kaynaklara göre söz konusu sorunlar gündeme gelmeden önce Luxshare, yılda yaklaşık 18 milyon adete kadar gözlük üretmeye bile hazırlanıyordu. Hatta sorunlardan kaynaklı son kesintiler, Luxshare’i de hayal kırıklığına uğrattı.

Luxshare ve Apple’dan konuya ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.