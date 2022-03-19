Popüler kripto para birimi Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin, TIME dergisine kapak oldu. 28 yaşındaki programcı verdiği 80 dakikalık röportajda kripto paralar ile ilgili umutlarını ve endişelerini dile getirdi.

Kripto paralar ve blok zinciri teknolojileri gün geçtikçe daha popüler hâle geliyor. Hatta bu durum o kadar hızlı ilerledi ki daha birkaç yıl önce çok az insanın bilgi sahibi olduğu bu para birimleri, şimdilerde El Salvador isimli ülkenin resmi para birimi hâline bile gelmeyi başararak gelecekte bu teknolojilerin daha da yaygınlaşacağını gösterdi.

Ethereum’un (ETH), lider kripto para Bitcoin’den (BTC) sonra en büyük kripto para birimi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sağlam bir altyapıya sahip olan Ethereum, sahip olduğu teknoloji ve sunduğu özellikler sayesinde bu kadar yükselmeyi başardı. Durum böyle olunca bu kripto para biriminin kurucusu Vitalik Buterin de oldukça popüler bir isim hâline geldi. 28 yaşındaki programcı, şimdi de dünyanın en saygın dergilerinden biri olan TIME’a kapak olmayı başardı.

‘Kriptonun Prensi’

Geçtiğimiz haftalarda giydiği kıyafetler ile gündem olduğunu sizlere aktardığımız Buterin, şimdi de TIME dergisinin Mart ve Nisan aylarındaki çifte sayısının kapağı olarak tarihe geçti. Dergi tarafından ‘Kriptonun Prensi’ olarak nitelendirilen Buterin, verdiği 80 dakikalık röportajda kripto para piyasaları hakkındaki umutlarını, düşüncelerini ve endişelerini aktardı.

28 yaşındaki programcı yaptığı açıklamalarda blok zincirinin bir ‘sosyal değişim aracı’ olarak görmeyi beklediğini belirtti. Buterin; bu teknolojinin zayıf oylama sistemlerinden şehir planlamalarına, teknoloji sektöründeki tekelliğe ve hatta otoriter rejimlere kadar birçok sistematik soruna çözüm getirmesini umduğunu söylerine ekledi.

Ayrıca Rusya – Ukrayna savaşı ile ilgili üzüntüsünü vurgulayan Buterin, sosyal değişim konusunda önümüzdeki zamanlarda daha fazla ses çıkarmayı planladığını da sözlerine ekledi ve kriptonun dünyayı olumlu etkilemesi gerektiğinin altını çizdi.

“Kriptoda açgözlülük yükseldi”

Buterin bunların yanı sıra kripto para birimleri hakkındaki endişelerini de dile getirdi. Kripto paraların en az yarar kadar zarar da oluşturabileceğini ifade eden Buterin açıklamalarında, “Yanlış yönlere yönelirse kriptonun çok distopik bir potansiyeli var” ifadelerini kullandı. Kanadalı programcı ayrıca kriptoda açgözlülüğün ve statü arayışının yükseldiğini; bu konuda da endişeli olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda yine TIME’ın ‘2021’in En Etkili 100 İnsanı’ listesine girmeyi başaran Buterin, son zamanlarda oldukça popüler olan ve maymun fotoğraflarından oluşan NFT koleksiyonu Bored Ape Yacht Club (BAYC) gibi koleksiyonlara atıfta bulunarak kripto paraların ve NFT’lerin ‘açgözlülük’ için kullanıldığına dikkat çekti.

Aşırı hevesli yatırımcılar, işlem maliyetleri ve halka zenginlik gösterisi yapanlar hakkında endişelerini dile getiren Buterin maymun NFT’leri ile ilgili açıklamalarında, “Bu konudaki tehlike, 3 milyon dolar ödenen maymun fotoğraflarıdır. Bunun kumarın bir başka versiyonu olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Ünlü programcı ayrıca son üç haftadır Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizi ve kripto paralarla toplanan yardımları örnek göstererek kripto para birimlerinin asıl amacının maymun fotoğraflarına milyonlarca dolar ödemek olmadığını, dünyaya yararlı etkiler sağlamak olduğunu vurguladı.