Counterpoint Research tarafından paylaşılan verilere göre Apple, artık Çin'de en çok satan akıllı telefon markası değil. Türkiye'de de popüler olan vivo, bu unvanın yeni sahibi.

Akıllı telefon pazarında çok önemli bir yer tutan Çin’de dünya çapından birçok marka mücadele ediyordu. Ülkede en çok satan markalar listesinde ise zirvede ABD’li teknoloji devi Apple vardı. Ancak bu durum değişti.

Counterpoint Research tarafından paylaşılan verilere göre Apple, artık Çin’de en çok satan akıllı telefon üreticisi değil. Ülkemizde de üretim yapan Çinli şirket vivo, bu unvanı Apple’ın elinden aldı.

vivo'yu Huawei ve HONOR takip ediyor

Apple, iPhone modelleriyle zirveyi ilk olarak 2023 yılında elde etmişti. Ancak Counterpoint verileri, Apple’ın 2023’te %19 olan pazar payının, 2024’ün ilk 6 haftasında iPhone satışlarında yaşanan %24’lük düşüşün ardından %15,7’ye düştüğünü ortaya koydu.

Bunun ardından da vivo, ülkedeki markalar arasında en üst sıraya yerleşti. vivo'nun ardından ikinci sırada Huawei yer aldı. Üçte HONOR bulunurken Apple ise dördüncü sıraya geriledi. Counterpoint, Çin’deki telefon satışının ise yıllık oranda %7 düştüğünü ekledi.

Dünya çapında faaliyet gösteren 10 AR-GE merkezli vivo, yıllık yaklaşık 200 milyon akıllı telefon üretim kapasiteli bir üretim ağına sahip. Çinli teknoloji devi, ülkemizde de uygun fiyatlı V ve Y serisi cihazlarıyla karşımıza çıkıyor.