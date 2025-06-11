Kavisli Ekranlı Telefon Özleyenler Koşun: vivo T4 Ultra Tanıtıldı

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vivo T4 Ultra 5G, dört kenarı kavisli ekran, Dimensity 9300+ işlemci ve periskop kamera ile Hindistan'da duyuruldu. Yeni vivo T4 Ultra 5G modeli, AMOLED ekran, 90W hızlı şarj desteği ve Android 15 işletim sistemiyle dikkat çekiyor. İşte Vivo T4 Ultra’nın tüm teknik özellikleri, öne çıkan detayları ve fiyat bilgisi!

vivo, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü T3 Ultra modelinin ardından yeni modeli T4 Ultra 5G'yi resmen tanıttı. İlk olarak Hindistan’da duyurulan yeni model, dört kenarı kavisli ekranı, periskop kamerası ve yüksek performanslı işlemcisiyle dikkat çekiyor.

Yeni cihaz; OLED ekran, 3x optik yakınlaştırma yapabilen periskop kamera ve MediaTek’in yeni nesil işlemcisi Dimensity 9300+ ile geliyor. Android 15 ile kutudan çıkan telefonun uzun süreli güncelleme desteği sunacağı açıklandı. vivo T4 Ultra, hem donanımı hem de yazılım özellikleriyle güncel teknoloji standartlarını karşılıyor.

vivo T4 Ultra 5G teknik özellikleri

vivo t4 ultra 5g

Özellik Detaylar
Ekran 6.78 inç, 2800 x 1260 piksel, 120Hz, OLED, 5000 nit
İşlemci MediaTek Dimensity 9300+
RAM LPDDR5 + 12 GB’ye kadar sanal RAM
Depolama UFS 3.1, 256 GB / 512 GB
Arka kamera

50 MP (ana/OIS) + 8 MP (ultra geniş) + 50 MP (periskop)
Ön kamera

32 MP, 4K video desteği
Batarya 5.500 mAh, 90W hızlı şarj, ters şarj desteği
İşletim sistemi Android 15 tabanlı Funtouch OS 15
Boyutlar

160.5 x 75.02 x 7.43 mm
Ağırlık

192 gram
Bağlantı

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C

vivo T4 Ultra 5G fiyatı ve satış tarihi

vivo t4 ultra 5g

vivo T4 Ultra 5G, Hindistan’da 18 Haziran itibarıyla satışa sunulacak. 8 GB + 256 GB ve 12 GB + 256 GB varyantları 468 dolar  fiyat etiketiyle gelirken, en üst seviye 12 GB + 512 GB modeli 491 dolar'dan alıcı bulacak. Cihaz, Phoenix Gold (altın) ve Meteor Grey (gri) olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışta olacak. vivo T4 Ultra 5G, Flipkart, vivo Hindistan resmi sitesi ve fiziksel mağazalar üzerinden satın alınabilecek.
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Kaynak : https://www.gizmochina.com/2025/06/11/vivo-t4-ultra-launched-india/
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