vivo, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü T3 Ultra modelinin ardından yeni modeli T4 Ultra 5G'yi resmen tanıttı. İlk olarak Hindistan’da duyurulan yeni model, dört kenarı kavisli ekranı, periskop kamerası ve yüksek performanslı işlemcisiyle dikkat çekiyor.
Yeni cihaz; OLED ekran, 3x optik yakınlaştırma yapabilen periskop kamera ve MediaTek’in yeni nesil işlemcisi Dimensity 9300+ ile geliyor. Android 15 ile kutudan çıkan telefonun uzun süreli güncelleme desteği sunacağı açıklandı. vivo T4 Ultra, hem donanımı hem de yazılım özellikleriyle güncel teknoloji standartlarını karşılıyor.
vivo T4 Ultra 5G teknik özellikleri
|Özellik
|Detaylar
|Ekran
|6.78 inç, 2800 x 1260 piksel, 120Hz, OLED, 5000 nit
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9300+
|RAM
|LPDDR5 + 12 GB’ye kadar sanal RAM
|Depolama
|UFS 3.1, 256 GB / 512 GB
|Arka kamera
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50 MP (ana/OIS) + 8 MP (ultra geniş) + 50 MP (periskop)
|Ön kamera
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32 MP, 4K video desteği
|Batarya
|5.500 mAh, 90W hızlı şarj, ters şarj desteği
|İşletim sistemi
|Android 15 tabanlı Funtouch OS 15
|Boyutlar
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160.5 x 75.02 x 7.43 mm
|Ağırlık
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192 gram
|Bağlantı
|
Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C
vivo T4 Ultra 5G fiyatı ve satış tarihi
vivo T4 Ultra 5G, Hindistan’da 18 Haziran itibarıyla satışa sunulacak. 8 GB + 256 GB ve 12 GB + 256 GB varyantları 468 dolar fiyat etiketiyle gelirken, en üst seviye 12 GB + 512 GB modeli 491 dolar'dan alıcı bulacak. Cihaz, Phoenix Gold (altın) ve Meteor Grey (gri) olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışta olacak. vivo T4 Ultra 5G, Flipkart, vivo Hindistan resmi sitesi ve fiziksel mağazalar üzerinden satın alınabilecek.