vivo, giriş seviyedeki yeni telefonu Y19s Pro modelini resmen tanıttı. Çok beklentisi olmayanlara yönelik cihaz, büyük bataryası başta olmak üzere birkaç dikkat çeken özelliğe sahip.

Her bütçeye uygun telefon satmasıyla bildiğimiz, Türkiye’de de oldukça popüler bir marka olan vivo, uygun fiyatlı Y serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, 2024’te tanıttığı Y19s telefonun Pro versiyonu Y19s Pro’yu resmen tanıttı. Cihaz, uygun fiyatına rağmen birçok kullanıcı için yeterli olabilecek dikkat çekici özelliklerle geliyor.

vivo Y19s Pro mdoelinde ön tarafa baktığımızda delikli bir ekran tasarımıyla karşılaşıyoruz. Arkada ise dikdörtgen bir kamera adası içine yerleştirilen 2’li kamera tasarımı bulunuyor. Gümüş, mavi ve siyah renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacağını da eklemeden geçmeyelim.

vivo Y19s Pro neler sunuyor?

Giriş segmentinde konumlandırabileceğimiz vivo Y19s Pro modelinde 6,68 inçlik HD+ (1608 x 720) çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekran görüyoruz. Maksimum parlaklığı ise 1000 nit olarak açıklandı. Parmak izi sensörünün yan tarafa yerleştirildiğini de belirtelim. Boyutları 165,75 x 76,10 mm x 8,10 mm olarak, ağırlığı ise 200 gram olarak açıklandı.

Telefon, bu seviyedeki cihazlarda sıkça gördüğümüz Unisoc T612 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, öyle ahım şahım özellikler sunmasa da çok beklentisi olmayan kullanıcılar için günlük kullanımda yeterli performans gösterebilecek. İşlemciye 4/6/8 GB RAM ve 256 GB’a çıkan depolama eşlik ediyor.

Telefonda 50 MP’lik ana kamera ve 0,08 MP’lik ikincil bir kamera var. Önde ise 5 MP’lik selfie kamerası görüyoruz. En dikkat çekici kısımlarından biri bataryası. Öyle ki 6000 mAh’lik 44W destekli büyük bir bataryayla geliyor. Kutudan Android 15 tabanlı FunTouch OS 15 ile çıktığını da eklemeden geçmeyelim.

vivo Y19s Pro teknik özellikleri

Ekran 6,68 inç, HD+, 90 Hz, 1000 nit, LCD İşlemci Unisoc T612 RAM 4/6/8 GB RAM Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP (f/1.8) + 0.08 MP Ön kamera 5 MP (f2.2) Batarya 6000 mAh (44W) İşletim sistemi FunTouch OS 15 (Android 15)

vivo Y19s Pro fiyatı