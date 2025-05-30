vivo, orta segmentte konumlanmalarına rağmen amiral gemisi seviyesine çıkan yeni telefonları S30 ve S30 Pro mini'yi tanıttı. Telefonlar, hem tasarımları hem de özellikleriyle büyük dikkat çekiyor.

Ülkemizde de oldukça popüler bir telefon markası olan vivo, sürekli yeni cihazlarıyla karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirket, orta segmentteki yeni telefonları S30 ve S30 Pro mini’yi resmen tanıttı. S30 ve S30 Pro mini modelleri, orta segment fiyatlarında gelseler de özellikleriyle amiral gemilerini aratmıyorlar.

Cihazların tasarımına baktığımızda standart modelde arkada iPhone 16’ya benzeyen üç kameralı pil şeklinde adaya yerleştirilmiş tasarım görüyoruz. S30 Pro’da ise yine pil şeklinde adada 3’lü kamera var ancak kamera adası tüm versiyonlarda siyah detaylarla donatılıyor. Önde ise ince çerçeveli delikli ekran tasarımı yer alıyor.

vivo S30 ve S30 Pro mini neler sunuyor?

*vivo S30 (sol) & S30 Pro mini (sağ)

Standart modelde 6,67 inçlik FHD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 5000 nitlik maksimum parlaklığa sahip AMOLED ekran görüyoruz. S30 Pro mini modeli ise 6,31 inçlik, FHD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına, 5000 nit parlaklığa sahip LTPO AMOLED ekran ile geliyor.

vivo S30 modelinde orta segment telefonlar için gayet iyi performans sunabilen Snapdragon 7 Gen 4 işlemci var. S30 Pro mini’de ise MediaTek’in geçen yıl piyasaya sürdüğü ve geçtiğimiz aylarda çıkan birçok telefona güç veren amiral gemisi seviyesindeki Dimensity 9300+ işlemciyi görüyoruz. Her iki telefon da 12/16 GB RAM seçenekleri ve 256/512 GB depolama ile geliyor.

Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile kutudan çıkan cihazlar, 50 MP’lik ana kameraya sahipler ancak sensörler farklı. S30’da Sony’nin LYT700V sensörü, Pro mini’de ise IMX921 var. Bu ana kamera, her ikisinde de aynı olan 50 MP’lik 3x optik zoom sunan periskop telefoto ve 8 MP’lik ultra geniş kamerayla eşleştirilmiş. Önde ise 50 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Her iki telefonun da 90W destekli 6500 mAh bataryayla geldiklerini ekleyelim.

vivo S30 teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, FHD+, 120 Hz, 5000 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 7 Gen 4 RAM 12/16 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP Ön kamera 50 MP Batarya 6500 mAh (90W) İşletim sistemi OriginOS 5 (Android 15)

vivo S30 fiyatı

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 370 dolar 12 GB + 512 GB 410 dolar 16 GB + 512 GB 450 dolar

vivo S30 Pro mini teknik özellikleri

Ekran 6,31 inç, FHD+, 120 Hz, 5000 nit, LTPO AMOLED İşlemci Dimensity 9300+ RAM 12/16 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP Ön kamera 50 MP Batarya 6500 mAh (90W) İşletim sistemi OriginOS 5 (Android 15)

vivo S30 Pro mini fiyatı