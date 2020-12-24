Vivo V20 (2021) Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Vivo V20 (2021), seviyesinin en iddialı kamera performanslarından birini sunmaya aday kamera kurulumu ile duyuruldu. Cihaz, 64 MP ana kameranın yanı sıra 44 MP ön kameraya sahip.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta segmentteki en yeni akıllı telefonu olan Vivo V20 (2021)’i sessiz sedasız duyurdu. Damla çentikli ekranı ve renk geçişli tasarımı ile 2019 model bir akıllı telefonu andıran Vivo V20 (2021), buna rağmen özellik ve fiyat noktasında beklentileri karşılıyor diyebiliriz.

6,44 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekran ile karşımıza çıkan Vivo V20 (2021), damla çentikli tasarımı ve nispeten kalın alt çerçevelerine rağmen fena sayılmayacak bir ekran/gövde oranı sunuyor. Ayrıca ekranın üstünde bulunan damla çentikte 44 MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerasının yer aldığını da belirtelim.

Vivo V20 (2021), oldukça iddialı bir ön kamera ile geliyor

Qualcomm’un Snapdragon 730G işlemcisinden gücünü alan Vivo V20 (2021)’de 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca bu depolama alanını yetersiz bulanlar, microSD kart ile 512 GB’a kadar yükseltebiliyorlar. 4.000 mAh’lik bir bataryaya sahip olan cihaz, 33W hızlı şarj desteğine sahip.

64 MP çözünürlüğünde bir ana kamerayla gelen Vivo V20 (2021), buna ek olarak 8 MP’lik bir ultra geniş açı kamera ve 2 MP’lik bir derinlik sensörüne de sahip. Kutusundan Android’in en güncel sürümü olan Android 11 ile çıkan cihaz, arayüz olarak ise FunTouchOS 11 kullanıyor.

Vivo V20 (2021) özellikleri

İşlemci: Snapdragon 730G

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,44 inç Full HD+ AMOLED

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 44 MP

Batarya: 4.000 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Vivo V20 (2021) fiyatı

Vivo tarafından yapılan açıklamalara göre Midnight Jazz ve Sunset Melody şeklinde iki ayrı renk seçeneğine sahip olacak Vivo V20 (2021), 339 dolar (yaklaşık 2.591 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.