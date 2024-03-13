vivo, Tüketiciyi Koruma Haftası kapsamında vivo V29 5G için gerçekleştirdiği güvenlik testlerini açıkladı.

Ülkemizde her yıl, 15-21 Mart tarihleri arasında Tüketiciyi Koruma Haftası olarak kutlanıyor. Pek çok firmanın bu hafta için yaptığı etkinlikler ya da açıklamalar bulunuyor. Bu firmalar arasında vivo da yer alıyor. Teknoloji devi, tüketicilerinin güvenini ve memnuniyetini kazanmak için yaptığı testleri açıkladı.

vivo'dan gelen açıklamaya göre V29 5G, çok titiz testlerden sonra piyasaya sürüldü. Bu testlerde telefonlar, gündelik kullanımda yaşanabilecek olaylar, belki biraz daha fazlası(!) üzerinden test ediliyor. vivo 29 5G; 32 bin kez düşürme, 6 bin kez kulaklık takıp çıkarma, 150 bin kez güç düğmesi kullanımı, -20 dereceden +50 dereceye kadar farklı sıcaklıklarda kullanım ve 10 bin kez şarj kablosu takılıp çıkarılması testlerine tabi tutuluyor.

Telefonu bozmak için yıllar gerekiyor!

Bu da şu demek, telefonu günde 2 kere düşürürseniz, 32 bin defa telefonu düşürmeniz için 43 yıldan fazla süre telefonu kullanmak gerekiyor. 43 sene önce ülkemizde herhangi bir mobil telefon yoktu, 43 yıl sonra da akıllı telefonlar bile olmayabilir. Telefonu her gün bir defa şarja takıyorsanız 27 yıl, her gün kulaklık takıp müzik dinliyorsanız da 16 yıla ihtiyacınız bulunuyor.

Hemen her firma böyle testler gerçekleştiriyor olsa da vivo, bu konuda açık açık bilgiler veren firmalar arasında yer alıyor. Elbette ki bu testler belli koşullar altında ve doğru kullanımla yapılıyor. Yani kulaklık girişine yanlış giriş takmaya çalışıldığında elbette ki bu testlerin çok bir anlamı kalmıyor.