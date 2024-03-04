vivo X Fold 3 Pro'nun Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

vivo'nun yeni katlanabilir akıllı telefonu vivo X Fold 3 ve vivo Pad 3 tabletler bu ay sonu tanıtılacak. Bir kullanıcı, katlanabilir telefonun görüntülerini ve özelliklerini Weibo'da paylaştı.

vivo X Fold 3 Pro serisi, üreticinin katlanabilir akıllı telefon pazarındaki yeni ürünü olacak. Kulislerde dolaşan iddialar, Çinli üreticinin Mart ayının sonlarında bu modeli tanıtacağı yönündeydi. Çin'de bir Weibo kullanıcısı, telefonun görsellerini ve bazı özelliklerini paylaştı.

İşte vivo X Fold 3 serisinin tasarımı

vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro, tasarım anlamında neredeyse birbirlerinin aynı olacak ancak iç özellikleri elbette ki farklı olacak. Ortaya çıkan görsellere göre bu modellerde kamera düzeneği, telefonun arka kısmında bir ada üzerinde telefonun üst yarısını kaplayacak şekilde yerleştirilmiş. Kamera modülünde üç kamera, iki LED flash ve ZEISS logosu yer alıyor.

Gelen haberlere göre Vivo X Fold 3, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile gelecek. Sadece bütçe dostu olmakla kalmayacak olan cihaz, bugüne kadarki en ince ve en hafif katlanabilir telefon olacak. Pro model ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bulunacak. vivo X Fold 3 Pro, iddialara göre 6.53 inç OLED dış panel ve 8.03 inç katlanabilir OLED ekranla gelecek. Katlanabilir ekran 2408x2200 piksel ve dış ekranı da 2748x1172 piksel oldu. Cihazın işletim sistemi ise Android 14 üzerine inşa edilmiş bir OriginOS 4 oldu.

vivo X Fold 3 Pro'nun 32MP öne bakan kamerası ve iç erkanında da 32MP kamerası bulunuyor. Arka kamera düzeneğinde ise 50MP OmniVision OV5H kamera, 50MP ultra geniş açı lensi ve 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto kameraya sahip.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili X Fold 3 Pro, 16GB'a kadar RAM, 1 TB depolama, 5800 mAh batarya ve 120W kablolu ve 50W kablosuz şarja sahip olacak. Diğer özellikler arasında ise çift hoparlör, X-axis lineer motor, cam arka, su geçirmez şasi yer alıyor.