vivo, kasımda tanıttığı X100 serisine X100s ismi verilen yepyeni bir cihaz eklemeyi planlıyor. Bugün ortaya çıkan özellikler ise yeni telefonun kardeşlerinden aşağı kalır bir yanının olmayacağını gösteriyor.

vivo, 2023 yılının sonlarına doğru yeni amiral gemisi telefonları X100 serisini tanıtmıştı. Ancak daha sonra gelen bilgiler, şirketin standart ve Pro modelden oluşan bu seriye iki yeni telefon daha ekleyeceğini göstermişti. Bunlardan biri X100 Pro+, diğeri ise X100s idi.

Bugün hakkında çok az şey bilinen X100s’nin özellikleri ortaya çıktı. Digital Chat Station tarafından paylaşılan detaylara göre cihaz, tıpkı kardeşleri gibi çok iddialı özelliklere sahip olacak.

X100s’te neler bekliyoruz?

Serinin yeni üyesi olacak X100s, tıpkı kardeşleri gibi bir üst segmentte bir amiral gemisi telefon olarak çıkış yapacak. Sızıntıya göre şirket, cihazda diğer modellerin aksine düz bir ekran kullanacak. Öte yandan FHD+ çözünürlüğe sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

X100s’nin kardeşlerinden biraz daha uygun fiyata sunulan bir model olması bekleniyor. Ancak buna rağmen işlemci gibi konularda geride kalmayacak. Digital Chat Station, telefonda MediaTek’in amiral gemisi yonga seti Dimensity 9300’ü göreceğimizi söylüyor.

Batarya konusunda da bilgiler var. Sızıntıya göre yeni cihazda 100W hızlı şarj destekli 5000 mAh’lik bir batarya göreceğiz. Standart X100’de 120W desteği vardı. Bunlar dışında cam arka panel, ekran içine yerleştirilmiş parmak izi sensörü ve dört seçeneği göreceğimiz söyleniyor.

Vivo X100s hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Cihazın önümüzdeki ay Çin’de tanıtılması bekleniyor.

vivo X100 serisine göz atmak isterseniz:

vivo X100 Pro incelememiz için: