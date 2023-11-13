Çin'de gerçekleştirdiği bir etkinlikte Vivo, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları olan X100 serisini duyurdu. Standart ve Pro'dan oluşan seri, selefinden oldukça ileride gözüküyor.

2023 yılının sonlarına gelmemizle birlikte 2024 yılının cihazları da yavaş yavaş tanıtılmaya başlandı. Son olarak ülkemizde de oldukça popüler olan Çinli üretici Vivo, kendi ana vatanında yaptığı tanıtım etkinliği ile gelecek yılın amiral gemisi modelleri olacak X100 ve X100 Pro'yu tanıttı.

Tasarım ve özellikler anlamında birbirlerine oldukça benzeyen bu iki model, yeni Dimensity 9300 yonga seti de dahil önceki nesle kıyasla birçok önemli iyileştirmeyle geldi.

Vivo X100 teknik özellikleri

Ön kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamerası, 64 MP telefoto lensi (3x optik, 100x dijital zoom), 4K fotoğraf ve video İşlemci Dimensity 9300 Bellek 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB /1 TB Ekran 6,78 inç AMOLED, HDR10+, 120Hz Batarya 5000 mAh Girişler USB-C Gen 3.2 Bağlantı Seçenekleri WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3 Parmak İzi Okuyucu Var, Ekrana gömülü İşletim Sistemi OriginOS 4 (Android 14 tabanlı) Şarj 120 W

X100 Pro teknik özellikleri

Ön kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamerası, 64 MP telefoto lensi (3x optik, 100x dijital zoom), 4K fotoğraf ve video İşlemci Dimensity 9300 Bellek 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB /1 TB Ekran 6,78 inç AMOLED, HDR10+, 120Hz Batarya 5400 mAh Girişler USB-C Gen 3.2 Bağlantı Seçenekleri WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3 Parmak İzi Okuyucu Var, Ekrana gömülü İşletim Sistemi OriginOS 4 (Android 14 tabanlı) Şarj 100 W / 50 W Kablosuz

Hem Vivo X100 hem de X100 Pro oldukça ince cihazlar olarak tasarlanırken, arka kameraları telefonun üstü kısmına ortalanmış büyük bir adanın üzerine yerleştirilmiş. Bu adada üç kamera yer alıyor. Genel anlamda telefonların benzer olduğunu, batarya gibi yerlerde küçük farklılıklar olduğunu görüyoruz.

Vivo X100 Serisinin Fiyatları