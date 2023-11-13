2023 yılının sonlarına gelmemizle birlikte 2024 yılının cihazları da yavaş yavaş tanıtılmaya başlandı. Son olarak ülkemizde de oldukça popüler olan Çinli üretici Vivo, kendi ana vatanında yaptığı tanıtım etkinliği ile gelecek yılın amiral gemisi modelleri olacak X100 ve X100 Pro'yu tanıttı.
Tasarım ve özellikler anlamında birbirlerine oldukça benzeyen bu iki model, yeni Dimensity 9300 yonga seti de dahil önceki nesle kıyasla birçok önemli iyileştirmeyle geldi.
Vivo X100 teknik özellikleri
|Ön kamera
|32 MP
|Arka Kamera
|50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamerası, 64 MP telefoto lensi (3x optik, 100x dijital zoom), 4K fotoğraf ve video
|İşlemci
|Dimensity 9300
|Bellek
|12 GB / 16 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB /1 TB
|Ekran
|6,78 inç AMOLED, HDR10+, 120Hz
|Batarya
|5000 mAh
|Girişler
|USB-C Gen 3.2
|Bağlantı Seçenekleri
|WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3
|Parmak İzi Okuyucu
|Var, Ekrana gömülü
|İşletim Sistemi
|OriginOS 4 (Android 14 tabanlı)
|Şarj
|120 W
X100 Pro teknik özellikleri
|Ön kamera
|32 MP
|Arka Kamera
|50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamerası, 64 MP telefoto lensi (3x optik, 100x dijital zoom), 4K fotoğraf ve video
|İşlemci
|Dimensity 9300
|Bellek
|16 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB /1 TB
|Ekran
|6,78 inç AMOLED, HDR10+, 120Hz
|Batarya
|5400 mAh
|Girişler
|USB-C Gen 3.2
|Bağlantı Seçenekleri
|WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3
|Parmak İzi Okuyucu
|Var, Ekrana gömülü
|İşletim Sistemi
|
OriginOS 4 (Android 14 tabanlı)
|Şarj
|100 W / 50 W Kablosuz
Hem Vivo X100 hem de X100 Pro oldukça ince cihazlar olarak tasarlanırken, arka kameraları telefonun üstü kısmına ortalanmış büyük bir adanın üzerine yerleştirilmiş. Bu adada üç kamera yer alıyor. Genel anlamda telefonların benzer olduğunu, batarya gibi yerlerde küçük farklılıklar olduğunu görüyoruz.
Vivo X100 Serisinin Fiyatları
|Bellek/Depolama
|X100
|X100 Pro
|12 GB + 256 GB
|550 Dolar
|-------
|16 GB + 256 GB
|589 Dolar
|700 Dolar
|16 GB + 512 GB
|630 Dolar
|726 Dolar
|16 GB + 1 TB
|685 Dolar
|800 Dolar
|16 GB (LPDDR5T) + 1 TB
|699 Dolar
|822 Dolar