vivo, Türkiye'de 5G teknolojilerinin kullanımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Teknoloji devi, sorunsuz 5G bağlantısı sunmak için Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile iş birliği yaptığını duyurdu.

Dünya çapında çok yaygın hâle gelen 5G teknolojileri yavaş yavaş ülkemizde de kullanılmaya başlıyor. Stadyumlardan meclise kadar birçok farklı yerde 5G’nin test edildiğini görmüştük. Şimdi ise Türkiye’deki en popüler akıllı telefon markalarından biri olan vivo’dan bu konuda bir açıklama geldi.

vivo Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tahtacı, Çinli teknoloji devinin 5G teknolojilerine yatırımları ve bu teknolojinin Türkiye’de kullanımı için planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

vivo, kesintisiz ve yüksek performanslı 5G sunmak için operatörlerle birlikte çalışıyor

Hâlihazırda birçok farklı 5G telefonu ve bu alanda birçok yatırımı bulunan vivo, Şubat 2025 itibarıyla 5G ve 6G teknolojileri için 6 binden fazla patent başvurusu yaptı. Bu teknolojilerin ülkemize sunulması için de çalışmaların hız kesmeden devam ettiği aktarıldı. Tahtacı’nın aktardığına göre şirket; Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone ile 5G’ye uyumluluk konusunda aktif olarak çalışıyor.

vivo, yaklaşan 5G altyapısına hazırlık kapsamında cihazlarının bu operatör ağlarında en iyi performansı göstermesi için düzenli olarak ağ uyumluluk testleri gerçekleştiriyor. Ayrıca kullanıcı deneyimini artırmak için kampanyalar, özel cihaz teklifleri ve teknik iş birlikleri de gerçekleştiriliyor. Şİrketin amacı, Türkiye’deki tüm operatörlerde kesintisiz ve yüksek performanslı bir bağlantı sunmak. Umarız yakın zamanda gerçekleşir ve 5G’yi sorunsuz şekilde geniş çapta kullanmaya başlarız.