vivo, bir süredir gündemde olan Y28e ile Y28s isimli yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Bütçe dostu telefonlar, günlük kullanım için kabul edilebilir özelliklerle donatıldılar.

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte bir süredir gündemde olan yeni akıllı telefonları "Y28e" ile "Y28s"i duyurdu. Pek çok özellik ve tasarım açısından benzer olan akıllı telefonlar, uygun fiyatları ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar. Peki vivo'nun yeni akıllı telefonları tüketicilere neler vadediyor?

vivo'nun yeni akıllı telefonlarında 6.56 inç boyutlu HD+ çözünürlük sunan ekranlar bulunuyor. 840 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekranlar, 90 Hz tazeleme oranı sunuyorlar. Çentikli yapıdaki ekranlara yerleştirilen selfie kamera ise Y28e'de 5 MP, Y28s'te ise 8 MP çözünürlük sunuyor.

vivo'nun yeni telefonları böyle görünüyor

MediaTek Dimensity 6100+ işlemciden güç alan akıllı telefonlardan Y28e'de 4 GB RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı sunuluyor. Y28s'te ise 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile karşılaşıyoruz. 15W şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryalarla donatılan akıllı telefonlar, toz ve suya karşı dayanıklılık için IP64 sertifikasına sahipler. Y28s, Y28e'de olmayan yan panele monte parmak izi okuyucu sensöre de ev sahipliği yapıyor.

Telefonların arka kısımlarında da nispeten benzer kamera kurulumları görüyoruz. Bu bağlamda; Y28s'te 50 MP çözünürlük sunan Sony IMX852 ana kamera bulunuyor. Y28e'de ise 13 MP çözünürlük sunan kamerayı görüyoruz. Ayrıca her iki telefonda da 2 MP çözünürlük sunan ikinci kameralar yer alıyor.

vivo Y28e teknik özellikleri

Ekran 6.56 inç, HD+, 90 Hz, 840 nit İşlemci MediaTek Dimensity 6100+ 5G RAM 4 GB Depolama 64-128 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 13 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (15W)

vivo Y28s teknik özellikleri

Ekran 6.56 inç, HD+, 90 Hz, 840 nit İşlemci MediaTek Dimensity 6100+ 5G RAM 4-6-8 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (15W)

vivo Y28e/Y28s fiyatları: