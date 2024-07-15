vivo, bütçe dostu yeni telefonları Y37 ile Y37m'i duyurdu. Özellikleri açısından günlük kullanım için ideal olan telefonlar, alıcı bulmayı başaracak gibi görünüyorlar.

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonlarını duyurdu. "Y37" ve "Y37m" olarak isimlendirilen telefonlar, uygun fiyatları ile alıcı bulmayı başaracak gibi görünüyorlar. Bu arada; vivo'nun bundan yıllar önce de Y37 isimli bir telefon ürettiği bilgisini paylaşalım.

vivo Y37 ile vivo Y37m, hemen hemen aynı telefonlar. Bu bağlamda; her iki telefonda da 6.56 inç boyutlu HD+ çözünürlük sunan ekranlarla karşılaşıyoruz. 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekranlar, çentikli bir yapıya sahipler ve 5 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyorlar.

Karşınızda vivo Y37 (Y37m)

MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alan vivo Y37 ile vivo Y37m, 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. vivo Y37m'de 8 GB'ye kadar, Y37'de ise 12 GB'ye kadar RAM desteği sunuluyor. Android 14 tabanlı OriginOS 14 arayüzü ile çalışan telefonlar, 5.000 mAh kapasiteli batarya ile eşleştirildiler.

Telefonların arka kısmında ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 13 MP çözünürlük sunan ana arka kamera bulunuyor. İkinci sensör ise titreşimleri azaltmak için ana kamerayı destekleyecek.

vivo Y37 (Y37m) teknik özellikleri

Ekran 6.56 inç, HD+ (1612x720 piksel), 90 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 4-6-8-12 GB (LPDDR4X) Depolama 128-256 GB (eMMC5.1) Ön Kamera 5 MP (f/2.2) Arka Kamera 13 MP (f/2.2) + titreşim sensörü Batarya 5.000 mAh (15W) İşletim Sistemi Android 14 (OriginOS 14)

vivo Y37 (Y37m) fiyatı: