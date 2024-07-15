vivo, İki Yeni Bütçe Dostu Telefon Duyurdu: Karşınızda Y37 ve Y37m

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vivo, bütçe dostu yeni telefonları Y37 ile Y37m'i duyurdu. Özellikleri açısından günlük kullanım için ideal olan telefonlar, alıcı bulmayı başaracak gibi görünüyorlar.

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonlarını duyurdu. "Y37" ve "Y37m" olarak isimlendirilen telefonlar, uygun fiyatları ile alıcı bulmayı başaracak gibi görünüyorlar. Bu arada; vivo'nun bundan yıllar önce de Y37 isimli bir telefon ürettiği bilgisini paylaşalım.

vivo Y37 ile vivo Y37m, hemen hemen aynı telefonlar. Bu bağlamda; her iki telefonda da 6.56 inç boyutlu HD+ çözünürlük sunan ekranlarla karşılaşıyoruz. 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekranlar, çentikli bir yapıya sahipler ve 5 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyorlar.

Karşınızda vivo Y37 (Y37m)

vivo Y37

MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alan vivo Y37 ile vivo Y37m, 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. vivo Y37m'de 8 GB'ye kadar, Y37'de ise 12 GB'ye kadar RAM desteği sunuluyor. Android 14 tabanlı OriginOS 14 arayüzü ile çalışan telefonlar, 5.000 mAh kapasiteli batarya ile eşleştirildiler.

Telefonların arka kısmında ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 13 MP çözünürlük sunan ana arka kamera bulunuyor. İkinci sensör ise titreşimleri azaltmak için ana kamerayı destekleyecek.

vivo Y37 (Y37m) teknik özellikleri

vivo Y37 teknik özellikleri

Ekran 6.56 inç, HD+ (1612x720 piksel), 90 Hz
İşlemci MediaTek Dimensity 6300
RAM 4-6-8-12 GB (LPDDR4X)
Depolama 128-256 GB (eMMC5.1)
Ön Kamera 5 MP (f/2.2)
Arka Kamera 13 MP (f/2.2) + titreşim sensörü
Batarya 5.000 mAh (15W)
İşletim Sistemi Android 14 (OriginOS 14)

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vivo Y37 (Y37m) fiyatı:

Versiyon Fiyatı
4GB+128GB (Y37) 165 dolar
6GB+128GB (Y37) 205 dolar
8GB+128GB (Y37) 250 dolar
8GB+256GB (Y37) 275 dolar
12GB+256GB (Y37) 290 dolar
4GB+128GB (Y37m) 140 dolar
6GB+128GB (Y37m) 205 dolar
8GB+256GB (Y37m) 275 dolar
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Kaynak : https://www.gizmochina.com/2024/07/15/vivo-y37-y37m-launched-in-china/
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