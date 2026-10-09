10.200 mAh’lik Akü Gibi Bataryalı Telefon vivo Y600s Pro Tanıtıldı

vivo, 10.200 mAh bataryaya sahip yeni telefonu Y600s Pro’yu sessiz sedasız tanıttı.

Türkiye’de en çok satan telefon markalarından biri konumundaki vivo, düzenli olarak yeni modeller tanıtıyordu. Şimdi ise şirket, kelimenin tam anlamıyla devasa bataryaya sahip bir modeli bizlerle buluşturdu. Bu model, Y600s Pro ismini alıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Y serisi modelleri aslında şirketin bütçe dostu cihazları olarak biliniyor. Buna rağmen firma Y600s Pro’da özelliklerden kaçınmamış. Silikon karbon teknolojisi sayesinde de âdeta akü gibi bir bataryayla geliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

vivo Y600s Pro neler sunuyor?

Ekran 6,83 inç, 1260x2800 piksel, 120 Hz, AMOLED İşlemci Dimensity 7300e RAM 8 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 13 MP Batarya 10.200 mAh (90W) İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

Telefonun ön yüzünde 6,83 inç büyüklüğünde, 2800×1260 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED panel yer alıyor. Gücünü MediaTek Dimensity 7300e işlemcisinden alan Y600s Pro, 8 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolama alanı sunuyor.

Fotoğrafçılık tarafında akıllı telefonun arka yüzünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kamera, ön tarafında ise 32 megapiksel selfie kamerası var. Gelelim bataryasına. Telefonda 10.200 mAh’lik bir pil bulunuyor. Bu pil 90W kablolu hızlı şarj desteğine sahip. Cihazın fiyatları 402 dolardan başlıyor.