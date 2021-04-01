Sosyal medya platformlarını dünyada 3.6 milyar insan kullanıyor. Günümüzde sosyalleşmenin en kolay yollarından biri olan sosyal medyanın Doğu Avrupa'da en çok kullanılan platformu VKontakte'yi gelin birlikte inceleyelim.

Sosyal medya deyince çoğumuzun aklına ilk olarak Facebook, Twitter ve Instagram geliyor. Ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan mecraların bilmediğimiz bir rakibi var: VKontakte. VKontakte, kısaca VK, Rusya ve Ukrayna’nın en çok ziyaret edilen; dünyanın ise altıncı en popüler sitesi.

En son verilere göre VK’nın tam 400 milyon aktif kullanıcısı var. Elbette 2.8 milyar kullanıcısı olan Facebook’a ya da 1 milyar kullanıcısı olan Instagram’ın yerini alma gibi bir konu söz konusu değil. Ama yine de sadece Doğu Avrupa’yı hedef kitle olarak benimsemiş bir platform için 400 milyon kullanıcı tatmin edici bir rakam.

Nedir bu VKontakte?

VKontakte basit bir şekilde anlatmak gerekirse bir sosyal medya ağı sitesi. Yani çoğu sosyal medya platformunda olduğu gibi arkadaş ekleyebilir, takipçi kazanabilir ve kedi fotoğrafları beğenebilirsiniz. Diğer sosyal medya platformlarından en büyük farkı, VK’nın Doğu Avrupalı kullanıcılara; özellikle Ruslara yönelik olması.

Rusya’nın en popüler sosyal medya platformu olan VK, 3 milyar günlük sayfa görüntülenmesi almakta. VK’nın sahibi aslında hepimizin bildiği yine bir Rus şirketi olan internet devi Mail.ru. Ülkede IP kısıtlamalarının olmamasıyla VK sayesinde Facebook tarzı bir arayüz, Foursquare benzeri check-in’ler ve hatta Pirate Bay tarzı bir dosya paylaşım hizmetine ulaşabilirsiniz.

Bu arada VKontakte'nin geliştiricisi, daha sonradan Telegram'ı da geliştirecek isim olan Pavel Durov. Kendisi bu nedenle Rusya'nın Zuckerberg'i olarak anıldı. Ancak 2014 yılında VKontakte'yi bir başka Rus şirketi olan Mail.ru'ya satmıştı.

VKontakte ve dijital pazarlama

İnternetin Rusya kısmını fethetmek istiyorsanı,z kullanmanız gereken sosyal medya platformu kesinlikle VKontakte. Çoğu sosyal medya platformunda olduğu gibi, VK bünyesinde bulunan markalar, tüketiclere yönelik kampanyalar, içerik pazarlamaları ve müşteri hizmetleri forumları oluşturabilirler. Tam da bu konuda dijital pazarlama alanında devlerden biri Hannes Ben Econsultancy’de şu cümleleri kurmuş: “VK uzun zamandır marka farkındalığını arttırmak için bir pazarlama platformu olarak görülüyordu. Ancak son iki yılda, erişim ve yatırım getirisi açısından arama ve görüntüleme gibi geleneksel pazarlama kanallarından daha iyi performans gösteren, gelir sağlayan bir kanal olarak (özellikler perakende ve seyahat endüstrilerinde) giderek daha fazla kabul görmekte.”

VKontakte, markalara demografik verilerle sosyal içgörüleri ortaya çıkaran ayrıntılı profil bilgileri veriyor. Böylece kullanıcıların temel bilgileri, iletişim bilgileri, ilgi alanları, eğitim, iş, askerlik hizmetti, kişisel görüşleri ayrılıp filtreleyebiliyor. Hatta biraz daha abartıp, VKontakte kullanan bir iş yeri sahibiyseniz, kullanıcıları sigara içme, alkolle ilgili görüşleri ve hatta politik görüşlerine kadar inceleyebilirsiniz. Bu sayede, bütün bu kıstasların inceleneceğini bilen insanlardan oluşan, markanızın kitlesi hakkında oldukça geniş bir bilgiye sahip olabilir ve onlara ilgileneceklerini bildiğini kampanyalar sunabilirsiniz.

VK ayrıca kullanıcıların aramalarını ve ilgi alanlarını neye göre şekillendirdikleri sorusuna cevap arayan “social listening” olarak adlandırılan sosyal bilgi toplama tekniğini kullanma yetkisine de sahip.

İçeride neler oluyor?

VKontakte, ağırlıklı olarak Rus pop kültürü, ilgi alanları ve yaşam tarzları hakkında binlerce sohbete ve gönderiye ev sahipliği yapan bir platform. Dünyanın geri kalan çoğu yerinde insanlar fikirlerini tartışmak, hayatları hakkında konuşmak, kedi fotoğrafları paylaşmak ve hatta bir ürünü ya da markayı eleştirmek için Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformları kullanırken, Ruslar ve Doğu Avrupalı internet kullanıcıları bütün bunları VKontakte üzerinden yapıyor. Sosyal medyanın bu denli büyümesi ve odak noktası olmasının en büyük sebebi ise yukarıda saydıklarımız; filtrelenmemiş ve direkt olarak kullanıcılardan gelen görüşleri barındırması.

İşte tam da bu sebeple sosyal medya mecralarını dijital pazarlamaları için kullanan markalar ve ajansların bu yöndeki stratejilerinin sebebi de direkt kullanıcıya etki edebilmek.

VKontakte Arayüzü

Sayfanın arayüzü ilk bakıldığında Facebook’un arayüzüne oldukça benziyor. Hemen hemen aynı amaçlarla kullanılan iki sosyal medya platformunun birbirine benzemesi kabul edilebilir elbette. Sitenin kurucusu Pavel Durov da sosyal medya kavramıyla Facebook üzerinden tanıştığını zaten itiraf etmiş. Yine de sitenin bütün tasarımı kendisine ait.

Renkleri bile birbirine “benzeyen” iki sitenin arasında oldukça fazla işlev farkları var. VKontakte ile kullanıcılar Facebook ve Spotify uygulamalarını birleştirerek çeşitli müzik dosyalarını arayabilir, bunları çalma listelerine ekleyebilir ve arkadaşlarıyla paylaşabilirler. Ayrıca video paylaşımı da yine Facebook’tan çok daha büyük bir rol oynayarak neredeyse bir YouTube görevi görüyor.

Bütün bu mecraları bir arada toplayan VKontakte’nin sahip olduğu özellik bunlarla da sınırlı kalmıyor. VK, aynı zamanda Rusyan’nın Tinder’ı olarak da hizmet veriyor. VK, coğrafi konum, yaş ve ilişki durumu gibi ayrıntılı arama parametreleri ile yabancılarla tanışmayı da kolaylaştırıyor.

VKontakte Hesabı Nasıl Açılır?

VKontakte’yi ulaşılabilir yapan en büyük özelliği de hesap oluşturmanın ne kadar kolay olduğu. Sadece isim, telefon numarası ve şifre girdiğiniz taktirde doğrulama kodunuz ile üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz. Telefon numarasını vermeyen kullanıcılar ise Facebook hesaplarını kullanarak üye olabilirler.

Adım #1: vk.com sitesine gidin

vk.com sitesine gidin Adım #2: "VK sitesine ilk defa mı geldiniz" yazan kısımdan bilgilerinizi doldurun

"VK sitesine ilk defa mı geldiniz" yazan kısımdan bilgilerinizi doldurun Adım #3: Açılan yeni ekrana telefon numaranızı girerek aktivasyon kodunuzu alın

Açılan yeni ekrana telefon numaranızı girerek aktivasyon kodunuzu alın Adım #4: Eğer telefon numaranızı vermek istemiyorsanız Facebook hesabınızı kullanabilirsiniz.

Adım #1: vk.com sitesine giderek bilgilerinizi doldurmaya başlayın.

Adım #2: "VK sitesine ilk defa mı geldiniz" yazan kısımdan isim, soyisim ve yaş bilgilerinizi doldurun.

Adım #3: Bir önceki ekranda bilgilerinizi doldurduktan sonra açılan ekrana telefon numaranızı girerek aktivasyon kodunuzu bekleyin. Aktivasyon kodunuzu da ekrana girdikten sonra üyeliğinizi tamamlamış olacaksınız.

Adım #4: Eğer telefon numaranızı vermek istemiyorsanız, ilk kayıt olunan sayfadan Facebook ile bağlan butonuna basarak üyelik için Facebook hesabınızı kullanabilirsiniz.

Hesabınızı oluşturup VK’yı kullanmaya başlamanız tam 2 dakikanızı alacak. Hesabınızı oluşturduktan sonra, bu yeni sosyal medya platformunda, yeni ağınıza kim olduğunuzu tanıtmak için derinlemesine bir profil oluşturabilirsiniz. Profilinizde cinsiyet, yaş, ilişki durumu gibi klasik bilgiler bulunurken, sigara içip içmediğiniz, askerlik durumunuz gibi bilgileri de doldurabilirsiniz.