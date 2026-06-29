Vodafone Red, son 1 yıla ve paketlerden 5G kullanımına kadar pek çok Vodafone kampanyasına dair çarpıcı verilerini paylaştı.

Vodafone Türkiye, bireysel kullanıcıların dijitalleşme süreçlerinde lokomotif görevi üstlenen Vodafone Red dünyasının son 1 yılına dair verilerini paylaştı. Yapılan resmî açıklamaya göre Red dünyasının sunduğu seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar uzanan geniş ayrıcalıklar ekosistemi, kullanıcıların bütçesine devasa bir katkı sağladı.

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Vodafone Red aboneleri, kendilerine sunulan özel fırsatlar sayesinde son 1 yılda tam 2,5 milyar TL tasarruf elde etmeyi başardı. Dijitalleşmeye olan ilginin her geçen gün katlanarak arttığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, önümüzdeki dönemde bu deneyimi 5G teknolojisiyle bir üst seviyeye taşıyacaklarının müjdesini verdi.

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Sınırsız uygulamalarla milyonlarca GB internet harcandı

Vodafone Red kullanıcılarının veri tüketim çılgınlığı, normal faturalı tarife kullanıcılarını âdeta gölgede bıraktı. Verilere göre Red'liler, normal bir faturalı hat sahibine kıyasla tam 3,3 kat daha fazla internet harcıyor ve aylık ortalama data kullanımları 30 GB sınırını aşmış durumda. Son 1 yılda toplamda yaklaşık 3,5 milyar GB mobil internet kullanan, 50,5 milyar dakika konuşan ve 1,1 milyar SMS gönderen aboneler, tarifelerindeki "sınırsız uygulama" ayrıcalığının tadını sonuna kadar çıkardı.

Tarifelerindeki internet paketinden harcamayan popüler uygulamalar sayesinde Red'liler, ek bir ücret ödemeden toplamda 483 milyon GB interneti özgürce tüketti. Bu sınırsızlık dünyasında aboneler; sosyal medyada internetinden yemeden tam 21 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma platformlarında 970 milyar mesaj gönderdi ve müzik uygulamalarında 1,8 milyar şarkı dinledi. Video ve dizi tarafında da rakamlar oldukça çarpıcı; zira kullanıcılar YouTube üzerinde 13,6 milyon video izlerken, dijital içerik platformlarında ise 2,3 milyon bölüm dizi tüketti.

Yurt dışı seyahatlerinde 189 milyon TL cepte kaldı

Vodafone Red dünyasının en çok öne çıkan kaslarından biri olan yurt dışı ayrıcalıkları, son 1 yılda müşterilerin toplamda 189 milyon TL tasarruf etmesini sağladı. Şirket portföyünde %61 ile yurt dışına en çok seyahat eden kitleyi oluşturan Red kullanıcıları için geliştirilen çözümler meyvelerini verdi. Nisan 2024’ten bu yana ücretsiz olarak sunulan ve yurt dışına ilk ayak basıldığı andaki acil iletişim ihtiyacını karşılayan "Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi" paketini son 1 yılda 780 bin müşteri kullandı. Bu kullanıcılar toplamda 38 bin GB data tüketirken, 156 milyon TL'lik maliyetin önüne geçmiş oldu.

Türkiye'deki dakika, SMS ve internet haklarını tam 200 ülkede yurt dışındaymış gibi kullanma imkanı sunan "Her Şey Dahil Pasaport" hizmetinden ise son 1 yılda 876 bin kişi yararlandı. Diğer yandan, yurt dışı aramalarında da büyük bir kolaylık sağlandı; 17 bin Red'li, tarifesindeki dakikaları kullanarak 23 Vodafone ülkesini tıpkı Türkiye’yi arıyormuş gibi ücretsiz aradı ve toplamda 1,4 milyon dakika konuştu. Red'lilerin telefon trafiğinde en çok aradığı ilk 5 ülke ise sırasıyla Almanya, Yunanistan, Hollanda, İngiltere ve Fransa olarak kayıtlara geçti.

5G Red portföyü ile yeni dönem

Gözünü 5G yılına diken Vodafone Red, yeni dönem stratejisini "sınırsızlaştıran deneyimler" üzerine kuruyor. 5G teknolojisinin getireceği yüksek hızı sınırsız uygulamalarla birleştirmeyi hedefleyen şirket, bu doğrultuda 3 yeni tarifeden oluşan 5G Red portföyünü duyurdu. Yeni portföyde; "5G Red 40 GB Sınırsız Sosyal", "5G Red 60 GB Sınırsız Eğlence" ve "5G Red 100 GB Sınırsız Tiktok" tarifeleri yer alıyor. Üstelik bu tarifelere gelen veya halihazırda kullanan abonelere 3 ay boyunca YouTube Premium ve Amazon Prime üyelikleri hediye ediliyor.

Vodafone müşterilerinin yurt dışı seyahatlerinin %70'ini Avrupa ülkeleri oluştururken, buralarda geçirilen ortalama süre ise 3,5 gün olarak ölçülüyor. Bu istatistiği avantaja çevirmek isteyen şirket, 5G Red tarifesi kullanan müşterilerine özel yeni bir hamle yaptı. Artık bu tarifelerdeki kullanıcılar, Avrupa kıtasındaki tüm ülkelerde geçerli olan ve her ay 10 gün boyunca tamamen ücretsiz kullanılabilen "Avrupa Her Şey Dahil Pasaport" hizmetinden faydalanabilecek. Şu an için yaklaşık 1 milyon Red müşterisinin bu hakka sahip olduğu belirtilirken, sadece son 25 günde bu ayrıcalıktan faydalanan 6 bin müşterinin şimdiden 18 milyon TL'lik bir avantaj yakaladığı paylaşıldı.