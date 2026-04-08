Uygun Fiyatlı Volkswagen ve Skoda Otomobilleri Unutun: 1.0 TSI Motorun Üretimi Durduruluyor

Volkswagen Grubu’nun Euro 7 emisyon kuralları nedeniyle 1.0 TSI motoru üretimden kaldırmaya hazırlandığı iddia edildi. Bu karar, Polo ve Fabia gibi uygun fiyatlı modellerin geleceğini ciddi şekilde etkileyebilir.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Volkswagen Grubu, otomobil dünyasında büyük ses getirecek bir değişime hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, uzun yıllardır birçok modelinde kullandığı 1.0 TSI üç silindirli motoru tamamen rafa kaldırabilir. Bu gelişme, özellikle uygun fiyatlı otomobil arayanları doğrudan ilgilendiriyor.

Çünkü bu motor; düşük yakıt tüketimi, vergi avantajı ve erişilebilir fiyatıyla A ve B segmentte Volkswagen, Skoda ve Seat modellerinin temel taşlarından biriydi. Şimdi ise bu denklemin tamamen değişmesi gündemde.

Euro 7 geliyor, küçük motorlar gidiyor

Avrupa Birliği’nin yeni Euro 7 emisyon standartları, otomobil üreticilerinin işini hiç olmadığı kadar zorlaştırıyor. Artık sadece egzoz değil; fren ve lastik kaynaklı emisyonlar da ciddi şekilde denetlenecek.

İşte tam da bu yüzden küçük hacimli motorlar büyük bir çıkmaza girmiş durumda. Çünkü 1.0 litre gibi motorları yeni kurallara uygun hâle getirmek, maliyet açısından mantıklı olmaktan çıkıyor. Yani üreticiler için “geliştirmek mi, tamamen vazgeçmek mi?” sorusu masada.

Polo, Fabia ve Ibiza için kötü haber olabilir

1.0 TSI motor; Volkswagen Polo, Skoda Fabia ve Seat Ibiza gibi modellerin uygun fiyatlı kalmasının en büyük sebeplerinden biriydi. Bu motorun üretimden kalkması, bu araçların ya daha pahalı motorlarla gelmesine ya da tamamen farklı bir segmente kaymasına neden olabilir.

1.0 TSI ya da eTSI motora sahip Türkiye'de satışa sunulan modeller şu şekilde:

Marka – Model Motor Nisan 2026 Fiyat
SEAT Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG ₺1.785.000
SEAT Arona 1.0 TSI 116 PS DSG ₺1.876.000
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 116 PS (Manuel) ₺2.186.000
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG ₺2.578.000 – ₺2.835.000
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel ₺2.080.000
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG ₺2.364.000 – ₺2.933.000
Škoda Fabia 1.0 TSI 115 PS DSG ₺1.722.500
Škoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG ₺1.791.400
Škoda Kamiq 1.0 TSI 115 PS DSG ₺1.797.600

Özellikle giriş seviyesi otomobillerin fiyat/performans dengesi ciddi şekilde bozulabilir. Bu da “ulaşılabilir otomobil” kavramının yavaş yavaş ortadan kalkması anlamına geliyor.

Uzmanlara göre bu sadece bir başlangıç. Euro 7 ile birlikte birçok üretici benzer kararlar alabilir. Yani önümüzdeki yıllarda uygun fiyatlı içten yanmalı otomobil bulmak çok daha zor hâle gelebilir.

