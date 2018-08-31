Volkswagen Grubu yaptığı açıklamada, yeni modellerinin yarısının en zorlu WLTP testlerine uygun olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde yer alan otomobiller, yeni emisyon testi olan WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) testine uyum sağlamak zorunda ve söz konusu test, 1 Eylül'den itibaren başlıyor. Nitekim Volkswagen markası da dün yaptığı açıklamada, 14 ana modelden 7'sinin bu testi başarıyla tamamladığını belirtti.

Volkswagen'in marka satış ve pazarlama biriminin başında bulunan Thomas Zahn, “Yeni test önceki testlerden 2-3 kat uzun süren bir işleyişe sahip. Sınırlı olarak üretilen özel modelleri ise ayrıca test etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki aylar bizim için daha zor olacak” ifadelerini kullandı.

Markanın en önemli ve en çok satan modeli konumundaki Golf bile, hala otoriteler tarafından temiz onayı almayı bekliyor. Ancak Zahn, Eylül ayı sonunda Golf’ün bu testinin onaylanacağını söyledi.

Son 2 ay ve gelecek 2 ay boyunca ihraç edilecek araçların hazırlanması ve satılacakları ülkelere gönderilmesi, markaya zaman kaybettiriyor. Zahn, “Aralık ayında çok fazla teslimat yapmayı bekliyoruz” açıklamasında bulunurken, markanın teslimat gecikmeleri satış akışında da sorunlara neden oluyor. Öyle ki, markanın %5,5 olan 3. çeyrek karlılığının 2 puan düşeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan yeni nesil emisyon testlerinin yalnız Volkswagen adına değil, bütün markalar için benzer zorlukları olduğunu belirtmekte yarar var.