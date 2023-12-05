Volkswagen'in ID.3 üretimini sonlandıracağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Almanya'daki fabrika, 2024'e kadar ID.3 üretmeyecek. Volkswagen, nedenlerle ilgili bir açıklama yapmadı ancak bazı tahminler var.

Alman otomobil devi Volkswagen, özellikle de son birkaç yıldır elektrikli otomobillere yönelmiş durumda. Şirket, ID serisi otomobilleri ile dünyanın dört bir yanında elektrikli otomobil satıyor. Ancak gelen son haberler, Volkswagen'in bazı elektrikli modellerden vazgeçtiğini gözler önüne seriyor.

Alman haber kaynaklarına göre Volkswagen'in Avrupa'daki en büyük elektrikli otomobil tesisi olan Zwicaku'daki fabrika, ID.3 ile Cupra Born üretimini sonlandırmaya karar verdi. Bu hafta itibarıyla uygulamaya konan kararın 2024'ün başına kadar devam edeceği iddia edilirken, önümüzdeki yıl neler olacağını şimdilik kimse bilmiyor.

Fabrika, ekim ayında da benzer bir karar almıştı

Aslına bakacak olursak bu karar ilk kez alınmadı. Volkswagen, benzer bir kararı ekim ayında da aldı. Hatta o süreçte otomobil üretimi yapılmadı. Sonrasında ise yeniden üretim süreci başladı. Volkswagen, şimdi de bir kez daha ID.3 ve Cupra Born üretimini durdurmaya karar verdi. Peki neler yaşanıyor da Volkswagen, uygun fiyatlı olan elektrikli otomobilinden vazgeçiyor?

Edinilen bilgilere göre Volkswagen, elektrikli otomobillerle ilgili arz talep sorunlarını bir türlü çözemiyor. Hatta ID.3 ve Cupra Born ile aynı fabrikada üretilen Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.5, Audi Q4 e-tron, and Audi Q4 Sportback e-tron üretimleri de sekteye uğradı. Buna neden olan şey ise Volkswagen'in yeni yeni kullanmaya başladığı APP550 isimli elektrikli motoru. Bu elektrik motorundaki yetersiz tedarik, fabrikadaki diğer otomobiller için de üretimin kesintiye uğramasına yol açtı.

Tedarik sorunlarının kaynağı bilinmiyor

Volkswagen, Avrupa'nın en büyük elektrikli otomobil üretim tesisinde yaşanan sorunlarla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak bununla ilgili bazı iddialar, sık sık gündeme geldi. Bazı kaynaklar, elektrikli otomobillere olan talebin yüksek olmadığını ileri sürüyorlar. Yani Volkswagen, ürettiği elektrikli otomobilleri satamıyor ve bu da üretimin yavaşlaması yönünde karar alınmasına yol açıyor.

İşin bir de parasal boyutu var. Volkswagen, bir süredir maddi sıkıntılar içerisinde. Hatta şirket CEO'su Thomas Schafer, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada Volkswagen'in artık rekabetçi olmadığını itiraf etti. Hatta bundan kaynaklı olarak toplu işten çıkarma yoluna gidileceği ortaya çıktı. Hâl böyleyken Volkswagen, çok da tutmayan elektrikli otomobillerden vazgeçmeye başlamış gibi görünüyor.