Volkswagen CEO'su Thomas Schafer, şirketin artık rekabetçi olmadığını söyledi. Volkswagen, sektördeki yerini korumak için toplu işten çıkarma da yapacak.

Alman otomotiv devi Volkswagen ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Reuters, Volkswagen'in küçülmeye gideceğini iddia etti. Üstelik haber kaynağı, bu bilgiyi bizzat Volkswagen CEO'su Thomas Schafer'den aldığını belirtti. İddialar gerçekse otomotiv sektöründe dengelerin değişmeye başladığını söyleyebiliriz.

Reuters'ın haberine göre Thomas Schafer, sadece Volkswagen'in kendi sunucu sisteminde görülebilen bir makale yayımladı. CEO, bu makalede Volkswagen'in eskisi kadar kârlı bir şirket olmadığını söylüyordu. Bunun için 10 milyar euro değerinde tasarruf programı oluşturulduğunu hatırlatan Schafer, bu programın personel azaltımı da dahil olmak üzere pek çok alanda kemer sıkma politikasına geçilmesine yol açacağını belirtti.

Volkswagen'in maliyetleri artarken, kârlılığı düşüyor

COVID-19 ve Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş, otomotiv sektöründeki tüm markaların maliyetlerini artırdı. Volkswagen de bundan etkilendi. Ancak bununla birleşen elektrikli otomobil dönüşümü, özellikle de Çinlilerin piyasayı domine etmeleri nedeniyle ortalığı karıştırdı. Tüketicilerin Polo veya T-ROC gibi modeller yerine çok daha ucuza elektrikli otomobil satın alabiliyor olmaları, Volkswagen'i pek çok ülkede kampanyaya itti. İşte tüm bunlar, şirketin kârlılığının düşmesine yol açtı.

Thomas Schafer, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

Önceden var olan birçok yapımız, süreçlerimiz ve yüksek maliyetlerimiz nedeniyle artık Volkswagen markası olarak rekabetçi değiliz.

Volkswagen, 2029 yılına kadar toplu işten çıkarma düşünmüyordu

Volkswagen, 10 milyar euroluk tasarruf programını açıkladığında, herhangi bir toplu işten çıkarma planlamadığını söylemişti. Bu karar, 2029 yılına kadar geçerli olacaktı. Ancak gelinen son nokta, Volkswagen'in bu kararının değiştiğini gözler önüne seriyor. Ancak Volkswagen, çalışanlarını üzmeden nasıl küçüleceğine ilişkin de bir çözüm üretmiş durumda.

Edinilen bilgilere göre Volkswagen yönetimi, Thomas Schafer tarafından paylaşılan makalenin ardından toplantı yaptı. İnsan kaynakları biriminden sorumlu olan Gunnar Kilian, bu toplantıda Volkswagen'in nasıl küçüleceğini açıkladı. Kilian'ın açıklamasına göre Volkswagen, kısmî veya erken emeklilik anlaşmaları yaparak, personel çıkaracak.