Karşınızda Volkswagen'in En Ucuz Elektrikli Crossover'ı ID. Cross: İşte Özellikleri, Tasarımı ve Fiyatı

Volkswagen, uygun fiyatlı elektrikli SUV planının en önemli parçası olacak ID. Cross’un yeni versiyonunu gösterdi. Model, 2026’da tanıtılıp 2027’de yollara çıkacak kompakt bir elektrikli crossover olarak konumlanıyor.

Volkswagen, elektrikli otomobil stratejisinin merkezine koyduğu uygun fiyatlı modellerden biri olan ID. Cross için yeni ipuçları paylaştı. Küçük SUV segmentinde konumlanan model, markanın T-Cross’un elektrikli karşılığı olarak geliştiriliyor.

Şirketin yeni nesil MEB+ platformunu kullanan araç, özellikle Avrupa pazarında uygun fiyatlı elektrikli otomobil ihtiyacına cevap vermeyi hedefliyor. Modelin seri üretim versiyonunun 2026’da tanıtılması ve kısa süre sonra satışa çıkması bekleniyor.

Kompakt SUV, elektrikli T-Cross’un yerini alacak.

ID. Cross, boyut ve konum olarak doğrudan T-Cross’un elektrikli alternatifi olacak şekilde geliştiriliyor. Yaklaşık 4.1 metre uzunluğa sahip model, küçük SUV sınıfında konumlanırken daha geniş iç hacim sunmayı hedefliyor.

Volkswagen ID. Cross fiyatı ne kadar?

Volkswagen’in bu modelle amacı, daha uygun fiyatlı elektrikli araçlara yönelen kullanıcıları yakalamak. Beklenen başlangıç fiyatı ise yaklaşık 25 bin euro bandı olarak konuşuluyor. Tek motorlu önden çekişli sistemle gelmesi beklenen ID. Cross, yaklaşık 208 beygir güç üretiyor. Modelin WLTP standartlarına göre 420 km civarında menzil sunacağı belirtiliyor.

Yeni tasarım dili

ID. Cross, Volkswagen’in yeni “Pure Positive” tasarım anlayışını taşıyor. Daha yuvarlak hatlar, ince farlar ve gülümseyen ön yüz tasarımıyla önceki ID modellerine göre daha sıcak bir görünüm sunuyor. Alman üretici, daha önce kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda 2027'den itibaren tüm araçlarında dokunmatik ekran yerine geleneksel fiziksel tuşlara geri dönüleceğini açıklamıştı. ID. Cross'un iç mekan tasarımında da bu anlayışın benimseneceği düşünülüyor.