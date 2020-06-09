Volkswagen'in nostaljik karavanı T1, farklı tasarımlarda kullanılmaya devam ediyor. Bu sefer taşınabilir biz buzdolabı formunda bizi karşılayan ikonik araç, kolayca sürükleyebilmek için yan tarafından bulunan bir kola ve açılır kapanır tavana sahip.

İkonik karavan Volkswagen T1, taşınabilir bir buzdolabına ilham kaynağı olmuş gibi görünüyor. Buzdolabı için sadece ilham almakla kalınmamış; dolap, içine soğuk kalması için malzeme koyulacak küçük bir minyatür hâline getirilmiş.

Çok sayıda bulunmayan bu karavan tarzı aracın, temiz ve işlev görenleri de fiyatlarıyla dudak uçurtuyor. Volkswagen, şimdiye kadar aracın oyuncak versiyonlarını piyasa sürerek ikonik karavanı unutturmamaya çalışmıştı. Board Masters adlı üretici, minyatürünü tasarladığı ve satışa sunduğu mini buzdolabıyla karavanı, akıllarımıza kazımaya devam ediyor.

‘VW Cool Box’ adındaki bu mini buzdolabı, içeceklerinizi soğuk tutmak için tasarlandı:

VW Cool Box, plastik lastikleri ve bavul gibi sürüklemenize olanak sağlayan kısalabilir kollar ile taşınabilme olanaklarını üst seviyeye çıkarmış durumda. Volkswagen markasından lisanslı bir ürün olan taşınabilir mini buzdolabı, 26 litrelik kapasiteye sahip. Üzerinde bir kilit mekanizması bulunan açılır kapanır tavan, içeceklerinizi kolayca çıkarabilmenizi sağlıyor.

Minyatür aracın taşınması için ön tarafında bulunan kol, açılıp kapanabiliyor ve hatta isterseniz mini buzdolabının altında bulunan yuvasına saklanabiliyor. Kum, çim gibi yüzeylerde kolay hareket etmesini sağlayan plastik tekerlekler, oldukları konumda dönebiliyor ve size taşıma kolaylığı sunuyor.

Orijinal T1’den ilham alınan mini buzdolabının malzeme konusunda da oldukça dayanıklı bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Buzdolabı, çelikten yapısıyla herhangi bir darbeye karşı gayet dayanıklı olduğunu bizlere belli ediyor.

Mini buzdolabının altında bulunan kapak sayesinde, içine buz doldurabilir ve içeceklerinizi soğut tutmayı başarabilirsiniz. İşiniz bittiğinde kapağın çıkarılmasıyla buzdolabını kolayca boşaltabilir ve istediğiniz zaman yıkayabilirsiniz.

Oldukça şık gözüken bu buzdolabı, şu an için Amazon’da 399 euroluk (yaklaşık 3.075 TL) bir fiyat etiketine sahip.