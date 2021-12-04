Volkswagen Tiguan Allspace’in Yeni Modeli Satışa Sunuldu

Volkswagen’ın büyük başarı elde eden Tiguan Allspace modelinin yeni üyesi satışa sunuldu. Farklı özelliklere sahip üç farklı donanım paketiyle kullanıcılara sunulan aracın Türkiye fiyatıysa cep yakacak gibi görünüyor.

Alman otomotiv devlerinden Volkswagen, Tiguan Allspace modelini ilk defa 2017 yılında kullanıcılara tanıtmıştı. O günden bugüne dünya çapında satılan Tiguan model araçların yarısından fazlasını temsil eden Tiguan Allspace’in 2021 modeli satışa sunuldu. Yeni model; Oryx Beyaz, Petrol Mavisi ve Mercan Kırmızı renklerinin de dahil olduğu sekiz farklı renk seçeneği ile satışa sunuldu. Beş ve yedi koltuk seçenekleri sunan ferah aile aracında bazı değişikliklere de yer verildi. Gelin bu değişikliklere yakından bakalım.

Üç farklı donanım paketiyle satışa sunuldu:

Donanım paketleri yeniden düzenlenen otomobil; Life, Elegance, R-Line şeklinde üç donanım özelliğiyle kullanıcılara sunuluyor. Serinin giriş paketi olarak görülen Life’ın genel özellikleri şu şekilde sıralanıyor: LED ön farlar, LED gündüz sürüş farları, hız sabitleyici Cruise Control, çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi, elektrikli açılır bagaj kapağı, otomatik olarak katlanan yan aynalar, gümüş tavan rayları, karartılmış arka ve yan arka camlar, 18 inç alüminyum jantlar, 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinde bilgi ve eğlence sistemi, ‘Active Info Display’ adında 10,25 inçlik yeni nesil dijital gösterge paneli.

Serinin daha üst seviye donanım paketleri olarak gösterilen Elegance ve R-Line’ın sahip oldukları ortak özelliklerse şu şekilde veriliyor: LED Matrix ön farlar, ön tarafta LED aydınlatma, alışılmışın dışında bir tasarıma sahip yeni jantlar ve 30 renkli ambiyans aydınlatması yer alıyor. Ancak iki paketin ortak özellikleri burada son buluyor. Elegance paketinden itibaren yer alan ‘Kolay Açılır/Kapanır’ bagaj özelliği, bir ayak hareketiyle bagaj açma özelliği sunuyor. Buna ek olarak; ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı deri kaplamalı direksiyon simidi ve panoramik açılır/kapanır cam tavan da Elegance paketinden itibaren yer alan özellikler arasında.

Serinin en pahalı ve en üst seviye donanımına sahip R-Line paketi ise sportif özellikleriyle dikkat çekiyor. R-Line donanım paketine sahip Tiguan Allspace modellerinde dokunmatik yüzeylere sahip çok fonksiyonlu deri kaplamalı direksiyonlar yer alıyor. Paslanmaz çelikten pedalların yanı sıra karbon gri iç dekorlar, R-Line ‘Artvelours’ kumaş koltuk döşemeleri ve 19 inçlik ‘Valencia’ alüminyum jantlar bulunuyor.

Otomobilin tavsiye edilen başlangıç fiyatıysa 795 bin TL olarak belirtiliyor.

Volkswagen Tiguan Allspace 2021 modeli görselleri: