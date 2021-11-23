Volkswagen'in Passat'ın yerine geçecek elektrik motorlu sedanı Aero B, Avusturya'da test edilirken görüntülendi. Jetta gibi görünecek şekilde kamufle edilen, genel tasarımıyla Arteon havası estiren aracın 2023 yılında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

Otomotiv sektörünün önemli isimlerinden Volkswagen, elektrik motorlu araçlara en fazla önem veren şirketlerin başında geliyor. Hatta şirket, çalışmalarını son dönemde iyiden iyiye elektrikli araçlara yöneltmiş durumda. Bu bağlamda tasarlanan ve bir süredir test aşamasında olduğu bilinen Aero B, Avusturya Alplerinde test edilirken görüntülendi. Elektrik devriminin tamamlanmasıyla Passat'ın yerine geçeceği düşünülen Aero B, tüketicilerin ilgisini şimdiden çekecek gibi görünüyor.

Volkswagen mühendisleri, aracı kamufle ederken Jetta'yı baz almışlar. Aracın özellikle de farlarıyla ızgara bölgesine Jette'dan alınan aldatıcı çıkartmalar eklenmiş. Ancak bu durum kafanızı karıştırmasın. Bu aracın Jetta ile herhangi bir bağı olmayacak. Dilerseniz artık, Volkswagen Aero B'nin nasıl görüneceğine derinlemesine bir bakış atalım.

Karşınızda, yollarda test edilen Volkswagen Aero B

Volkswagen'in yeni elektrikli sedanı, en çok da arka kısmı ile dikkat çekiyor. Çünkü görünen o ki bu aracın bagajı, Passat kadar büyük olmayacak. Hatta yukarıdaki görüntü, Aero B'nin Passat'tan ziyade Arteon'un yerine geçeceğini düşündürüyor. Ancak Volkswagen tarafından yapılan açıklamalar, bu ihtimali ortadan kaldırıyor. Gelecekteki Passat, şimdikinden çok daha küçük bir bagajla gelecek.

Volkswagen Aero B ile bilinen teknik detaylar pek de fazla değil. Araç MEB isimli platform üzerine inşa ediliyor olsa da nasıl bir motora sahip olacağı, ne kadar yol alabileceği gibi detaylar hala muamma.

Bu arada, Aero B isminin ilerleyen dönemlerde değişebileceğini söylemek gerek. Zira Volkswagen, bugüne kadar piyasaya sürdüğü elektrik motorlu araçları ID. serisine ekledi. Bu bağlamda; ID.3, ID.5 ve ID. Space Vizzion gibi modeller, zaten daha önceki dönemlerde ortaya çıktı. Şirket muhtemelen bu aracın ismini de değiştirecek ve başına ID. takısını ekleyecektir.

Volkswagen, Aero B'nin çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre elektrikli sedan, 2023 yılında piyasaya sürülecek. Eğer bu iddia gerçeği yansıtıyorsa, Volkswagen'in 2022'de gerçekleştireceği bir etkinlikte Aero B ile ilgili tüm detayları öğrenebileceğimizi söyleyebiliriz.