Volvo Araçlar, Kaygan Yollarda Birbirlerini Uyaracak

Araçların iletişimi her geçen gün daha da artıyor. Volvo ise bunun tam anlamıyla gerçekleşmesine ön ayak oluyor.

Önce bilgisayarlar sonra akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar derken akıllı saatler, daha VR teknolojisine alışamamışken akıllı araçlar gündemimize oturdu. Araçların birbirleri ile iletişime geçmeleri ve bu doğrultuda hareket edip kazaları önlerken trafik sıkışıklıklarını da engellemelerinin fikri her zaman hayallerimizi süslemiştir.

Volvo ise bu konuda çok ama çok önemli bir adım attı. Volvo'nun araçları kaygan yolları kendi aralarında iletip, kazaların ve hakimiyet kaybetme vakalarının önüne neredeyse kesin bir şekilde geçebilecek. Bununla da kalmayan Volvo araçlar dörtlüleri açık olduğunda bunu yine aynı şekilde diğer araçlara iletip sürücüye yavaşlaması konusunda uyarı yapacak.

İsveç merkezli otomobil sektörü devi Volvo, duyurduğu yeni teknolojisini 2020 ve sonrası üretimi araçlarda 'varsayılan' olarak bulunduracak. 2016 ve sonrası yıllarda üretilmiş olan araçlarda ise bir yükseltme ile bahsi geçen yeni 'araçlar arası iletişim özelliği' araçlarda kullanılabilecek. İlk olarak İsveç ve Norveç'te sınırlı olacak özellik, ileriki süreçte Avrupa'da da kullanılabilir olacak.