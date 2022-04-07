Volvo, Kablosuz Güncelleme Desteğini Üç Yeni Modele Getirdi

Volvo, bugün paylaştığı duyuruda kablosuz güncelleme desteğini XC90, V60 ve S60 modellerine de getirdiğini açıkladı. İlk güncellemenin bu hafta yollardaki 190 bin otomobili de kapsayacak şekilde yayımlanacağı açıklandı.

İsveç merkezli otomobil devi Volvo, otomobil sektöründe her geçen gün büyümeye devam eden kablosuz yazılım güncellemesi (OTA) trendine katılmaya karar verdiğini açıkladı. Özellikle elektrikli otomobiller gördüğümüz bu özellik sayesinde araçlar, herhangi bir servise gitmeden otomatik olarak yazılım güncellemesi alabiliyor.

Yeni bir duyuru paylaşan Volvo, kablosuz yazılım güncellemesi özelliğinin artık Volvo XC90, S60 ve V60 modellerinde de destekleneceğini ifade etti. Kablosuz güncelleme özelliği, Volvo’nun üretim bandından yeni inen ve piyasada bulunan bazı mevcut araçlarda bulunabilecek.

İlk güncelleme bu hafta geliyor:

Volvo, kablosuz güncellemenin ilk meyvesini de bu hafta vereceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ilk güncellemeyle birlikte özelliği destekleyen araçlar, Android Automotive OS’un yeni sürümüne geçiş yapacaklar. Bu sürümle birlikte Google’da navigasyon, şarj ve park noktaları video platformları ve Google Play için yeni uygulama kategorileri araçlara eklenecek.

Güncelleme, Volvo tarafından yapılan açıklamaya göre şu anda dünya çapında kullanılan 190 bin araca otomatik olarak yüklenecek. İlerleyen zamanlarda güncellemeler, bilgi-eğlence sistemine gelecek yeniliklerin yanı sıra batarya takibi ve enerji yönetimi gibi kritik alanlar konusunda da güncelleme alacaklar.