Volvo’nun lüks modeli Volvo S90, bu yıl da özellikleri ile kendisine hayran bırakmayı başardı. Ancak aynı durumu fiyatları için söylemek biraz zor olacak. Bu lüks modelin yakıt tüketimini, fiyatlarını ve Volvo ile özdeşleşen teknolojik özelliklerini derledik.

En güvenilir ve sağlam araba üreticisi denilince akıllara ilk gelen kesinlikle Volvo oluyor. Otomotiv sektöründeki konumlandırmasını da bu yönde gerçekleştiren şirket, ana akım modellerini her yıl geliştiriyor. 2020 model Volvo S90 ise görünümüyle ciddiyet, performansı ile cesaretin sembolü gibi. Ancak bu son model lüks otomobil hakkında söyleyeceklerimiz var.

Volvo S90 2020 modelleri fiyat açısından diğer lüks model olarak sınıflandırılan arabaların da üzerinde diyebiliriz. Ancak arabanın özelliklerine baktığımızda yolcuların ve sürücülerin, konforları ve güvenlik önlemleri için her şey yapılmış; hatta araba bazen sırf güvenlik için kontrolü kendi eline bile alıyor. Sizi daha fazla meraklandırmadan hemen Volvo S90 2020 model görselleriyle beraber özelliklerine bakalım.

Güvenlik:

Kazayı algılayıp kazadan önce gerilen emniyet kemerleri:

İçeriğimize güvenlik özellikleriyle başlamamızın bir nedeni var. Volvo her şeyden çok sağlam ve güvenlik olarak üst düzey arabaları ile biliniyor. Bunlardan biri de emniyet kemerleri. Normalde birçok modelde emniyet kemerleri kaza anında, yani tam çarpışma sırasında geriliyor. Ancak Volvo, kendi yazılımı ile kazayı veya yoldan çıkmayı otomatik olarak önceden algılayıp emniyet kemerlerini geriyor.

Kaza olmazsa emniyet kemerleri otomatik olarak gevşiyor. Kaza olursa da bu sefer hava yastıkları ve diğer önlemler devreye giriyor. Standart hava yastıklarının dışında Volvo S90’da perde hava yastıkları da var. Bu yastıklar, arabanın yan bölgelerinin üst kısımlardan çıkıyor. İlk çıkış anından itibaren birkaç saniye daha fazla şişmiş olarak kalıyor. Böylece ikinci çarpmalara veya darbelere karşı önlem alınıyor.

Karşıdan geleni algılayıp otomatik aracı yavaşlatan fren sistemleri:

Dünyada ilk kez Volvo tarafından sunulan bu özellik, şerit yardımın da ötesinde bir şeye yarıyor. Elbette sistemin diğer üreticiler tarafından kullanılan farklı versiyonları da mevcut. Nitekim Volvo'nun kullandığı teknoloji biraz farklı bir şekilde tasarlanmış. Şerit asistanları otomobili, karşı şeride sokmanızı engelliyor. Ancak bu yeni özellikle Volvo, sizin şeridinize giren arabaları otomatik olarak algılayıp fren yapıyor. Özellikle aniden şerit değiştiren karşı arabalara karşı alınmış harika bir çözüm. Bu sistem aracı tam olarak durdurmasa da önemli ölçüde yavaşlatıyor.

Kaza yapmamanız için tüm desteğini sunan City Safety:

Şehir içi trafikte veya gece yolculuklarında bazen etraftaki her şeyi algılamak çok zor oluyor. Özellikle dönüşlerde, kavşaklarda veya aşırı karanlıklarda görüş açımız çok daralıyor. Bu noktada Volvo, sürücülere yardımcı olması için Volvo City Safety özelliğini sunuyor. Bu sistem sizin göremediğiniz veya anında tepki veremediğiniz durumları otomatik algılayıp, fren titreşimleri, sesli veya direkt görsel olarak uyarılar veriyor.

Bu uyarılar sonrasında tepki verdiğiniz zaman araba size tüm kolaylığı sağlıyor. Örneğin tepki olarak hızlı bir direksiyon manevrası yapmanız gerektiğinde, bu manevra sırasında lastiklere tek tek ayrı frenleme yaparak dengeyi sağlıyor. Direksiyonu döndürmenize yardımcı oluyor. Yani neredeyse sizinle birlikte çalışıp, hem sizin hem arabanın hem de yolcuların güvenliğini sağlıyor.

Çarpışma anında sürücü yerine fren yapıyor:

Her modele gelmesi gereken önemli özelliklerden biri. Aniden gelişen veya yüksek hızlarda yapılan kazalarda, emniyet kemerleri geriliyor ve hava yastıkları patlıyor. Birçok durumda hava yastıkları patladıktan sonra olayın şoku ile sürücüler fren yapmayı unutuyor. Bu durumlar için Volvo kendi teknolojisini geliştirmiş ve hava yastıkları patladıktan sonra arabanın acil fren yapmasını sağlıyor.

Yolcularla beraber hareket eden koltuklar:

Bir kaza anında hava yastıkları koruma sağladığı gibi sürücü ve yolculara zarar da verebiliyor. Özellikle bu tarz yaralanmalar baş ve boyun kısmında meydana geliyor. Volvo’nun sunduğu bu özellikte ise bu tarz çarpışma anında koltuklar yolcuyla beraber hareket ediyor. Yani yolcunun hareketine uygun olarak yatıyor veya öne doğru geliyor. Böylece boyun bölgesinde yaralanmalar önleniyor.

Koltuk yatması da sadece arkasıyla değil alt tarafıyla da sağlanıyor. Yani arka taraf yatarken bir yandan alt taraf da yukarı kalkıyor. Böylece baş bölgeniz de hızlı bir şekilde, koltuğun kafa dayama bölgesiyle beraber yatış pozisyonuna geçiyor. Hava yastığının patlamasıyla birlikte, arabanın direksiyonu otomatik katlanıyor. Böylece sürücünün başka bir darbe alması da engelleniyor.

Arabayı adeta bir kaleye çeviren Volvo S90 kasası:

Volvo S90'un belki de en önemli özelliklerinden birisi sahip olduğu kasa olabilir, çünkü yaralanmaları çok ciddi bir şekilde önlüyor. Çarpışma anında arabaya ciddi bir enerji akışı oluyor. Bu enerji, çeliği bir kağıt gibi buruşturup içerideki insanların ciddi zararlar görmelerine neden olabiliyor. Volvo S90 iç tasarımında, kapı kenarları ve panellerinde bu enerjiyi emen malzemeler kullanılıyor. Böylece gelen enerji büyük miktarda arabanın kasası tarafından emiliyor.

Arabanın ön ve arka bölgelerinde darbe emici alanlar da var. Arabanın kasası Volvo'nun tabiri ile bulunabilecek en güçlü çelik türlerinden biriyle üretildi. Yandan çarpmalarda ise, yan darbe koruma sistemi SIPS, büyük bir koruma sağlıyor. Bu sistem çarpışma sırasında oluşan enerjiyi, arabanın tüm gövde bölümüne dağıtıyor. Devrilme durumlarında ise güçlü tavan malzemesi sayesinde yolcular için korunma sağlanıyor.

Konfor:

Ön koltuğu yatırınca ortaya bir tablet çıkıyor, koltukları masaj yapabiliyor:

Koltuk teknolojisinin tüm nimetlerinden Volvo S90 2020 model içerisinde de yararlanılmış. Koltukla hafızaya sahip ve tamamiyle elektrikli. Kaldırma, yatırma, öne alma gibi tüm özellikler düğmelerle kontrol ediliyor. Bunun dışında minder uzatma imkanı da var. Kışın soğuklar için koltuk ısıtma ve yaz sıcakları için havalandırmaya da sahip. Son olarak da uzun yolculuklardan veya yoğun bir mesaiden sonra rahatlamanız için masaj da yapıyor.

İçinde oturan sürücü ve yolcuya müthiş bir konfor sağlarken, arka kısmının tasarımı sayesinde arkadaki yolculara da geniş bir diz mesafesi bırakıyor. Ayrıca bir anda ön koltuğu yatırıp, kendinize bir tabletli çalışma alanı yaratabilirsiniz. Özellikle Volvo S90 2020 için tam bir makam arabası olacak diyebiliriz.

Multimedya sistemi:

Volvo multimedya sistemi Sensus Connect, sürücülere dört farklı kontrol imkanı sağlıyor. Bunlar direksiyon simidi, dokunmatik ekran, sesli kontrol ve akıllı telefonla kontrol. Telefonlarınızı arabaya bağlayıp dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca ses sistemi olarak da, yüksek performansa sahip hoparlörler kullanılmış. Volvo S90 multimedya sistemi, gelecekte çıkacak yeni teknolojilerin yüklenmesine de hazır halde geliyor.

Arabada 14 adet hoparlör bulunuyor ve Bowers & Wilkins ses sistemi kullanılmış. 12 kanallı amfi ve gerçekten çok güçlü olan bass’ı ile aşırı net ve gerçekçi bir ses verilmesi istenmiş. Ayrıca 3 farklı oda modu ile arabanın içerisinde farklı bir akustik yaratılıyor. Müzik dinlerken araba sürmeyi seven gerçek sevdalılar için bulunmaz hint kumaşı özellikler diyebiliriz. Harman Kardon Premium Sound da dahili sistem arasında yer alıyor.

Sürüş konforunu artıran destek sistemleri:

Kendi teknolojisini yaratan en büyük araba üreticilerinden biri kesinlikle Volvo. Örneğin S90'da arabanın ön camına yansıtılan bir görüntü sayesinde öndeki araç ile aranızdaki mesafenizi görebiliyorsunuz. IntelliSafe Surround ise arabanın kör noktalarında bir araç olduğunda, sizi sesli ve görsel olarak uyarıyor ve hatta gerekirse fren dahi yapıyor. Sürücü konforu için her şey düşünülmüş.

Ayrıca multimedya sistemi üzerinden yakınlarda bulunan mağazaları, park yerlerini bulma gibi özellikler de var. Kırmızı ışıklarda veya sıkışık trafiklerde, arkanızdaki araç mesafeyi ayarlamaz ve size çarpmak üzere olursa, araba sizi uyarmak için adeta dört bir yanı ışıklandırıyor. Çarpma kaçınılmaz olursa da, yukarıda bahsettiğimiz tüm güvenlik önlemlerini devreye alıyor.

Bu seviyede bir otomobilde olmazsa olmaz: Otonom park

Otomatik park asistanları artık lüks modellerin neredeyse tamamında var. Buna Volvo S90 da dahil. Park konusunda iyi olmayan herkesin dostu olan bu sistem, öncelikle girmek istediğiniz boşluğu ölçüyor. Eğer bu boşluk, arabanın boyutunun 1.2 katıysa, sistem kontrolü sizden alıyor ve kendi kendine park ediyor. Bu sistem aynı anda dik ve paralel parklar yapabiliyor. Aynı zamanda dar bir yerden çıkarken de yardım ediyor.

Tasarım:

Benzinli bir otomobilde çevreci koltuklar?!

Şimdi açık konuşmakta fayda var ki koltuklarla çevreci olunmuyor, çünkü bu boşluğu dolduran Tesla gibi elektrikli otomobil üreticileri var. Volvo ise araç içindeki dizaynda kumaş ve deri seçeneklerini sunarak farklı kitlelere hitap etmek istiyor. Örneğin, en boş modelde koltuk kaplamalarında kumaş kullanılmış.

Dışı ciddi ama içi spor:

Her ne kadar koltuklarda deri kaplama kullanılsa da, arabanın metal kafes dekor kaplamaları ve koltuk stili sportif bir hava da veriyor. Aydınlatma konusunda da oldukça bonkör davranılmış. Dikiz aynası tabii ki de otomatik kararma özelliğine sahip. Bagaj olarak 500 litre gibi büyük bir kapasite var.

Daha fazla alan isteyen kişiler için de arka koltuk arkalıklarını katlama özelliği sunuluyor. Bir de bagaj tasarımında ince bir detay düşünülmüş. Bagaj tavanı düz tasarlanmış ve böylece eşya indirme veya yüklemek çok daha kolay yapılıyor. Arka koltuktan bagaj bölgesine ulaşım sağlayan bir de kapakçık var. Volvo gerçekten konfor konusunda elinden geleni yapmış.

Volvo S90 performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Arabayı satın almak isteyenleri dört farklı motor karşılıyor. En boş paketi hariç tüm modelleri 4X4 olarak satılıyor. Fabrika verilerine göre yakıt tüketimi de hiç fena değil. En azından motor performansına göre normal ve hatta biraz az yakıyor diyebiliriz. Dilerseniz sözü de uzatmadan direkt motorları ve yakıt tüketimlerini aktaralım.

D4 (190 hp) Dizel:

Ortalama (lt/100km): 4,7

Şehir içi (lt/100km): 5,5

Şehir dışı (lt/100km): 4,2

D5 AWD (235 hp) Dizel 4X4:

Ortalama (lt/100km): 5,5

Şehir içi (lt/100km): 6,4

Şehir dışı (lt/100km): 4,9

T6 AWD (310 hp) Benzinli 4X4:

Ortalama (lt/100km): 7,7

Şehir içi (lt/100km): 10,1

Şehir dışı (lt/100km): 6,4

T8 AWD (390 hp) Elektrikli/Benzinli 4X4:

Ortalama (lt/100km): 2

Şehir içi (lt/100km): -

Şehir dışı (lt/100km): -

Volvo S90 fiyatları:

Dizel 235 hp S90 D5 AWD Momentum - 570.960 TL

Benzin 310 hp S90 T6 AWD Momentum Plus - 589.170 TL

Dizel 235 hp S90 D5 AWD Momentum Plus - 597.838 TL

Benzin 310 hp S90 T6 AWD R-Design - 629.574 TL

Dizel 235 hp S90 D5 AWD R-Design Plus - 638.242 TL

Benzin 310 hp S90 T6 AWD Inscription Plus - 640.294 TL

Dizel 235 hp S90 D5 AWD Inscription Plus - 648.962 TL

Hybrid S90 T8 Twin Engine eAWD Inscription - 747.178 TL

Hybrid S90 T8 Twin Engine eAWD R-Design - 750.632 TL

Volvo S90 sıfır fiyatlarıyla gözlerimizi yuvasından fırlatan bir model. Yukarıda da belirttiğimiz özellikleriyle gerçekten çok konforlu ve güvenli bir otomobil ve kimilerine göre bu fiyatları hak ediyor. Yukarıda verdiğimiz fiyatlar şubat için geçerli ve değişiklik gösterebilir. Siz de güncel fiyat listesini buradan kontrol edebilirsiniz. Bu fiyatları gördükten sonra kontrol etmek ister misiniz, onu bilemiyoruz.

Özellikleri, konforu, güvenlik önlemleri ile adeta kendine hayran bırakan ama fiyatıyla da bir o kadar üzen Volvo S90’ın hayran bırakan özellikleri bu şekilde. Açıkçası Volvo’nun yüksek teknolojiler ve kasasıyla verdiği güven ve konfor sonuna kadar hissediliyor. Konforu da çok iyi olmasına rağmen, özellikle güvenlik önlemleri muazzam. Sizin de görüşlerinizi merak ediyoruz. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.