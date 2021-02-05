Apple, watchOS 7.4'ün genel beta sürümünü yayınladı. Bu beta sürüm, bir süre önce ortaya çıkan ve Face ID'ye duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran yeni özelliğin artık çok yakında olduğunu gösteriyor. Geliştirilen özellik, iPhone'ların ekran kilidinin bir parola ile Apple Watch üzerinden açılabilmesini sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın akıllı saatleriyle ilgili yeni planlarından bahsetmiştik. Bu plana göre iOS 14.5 ile birlikte Apple Watch modelleri, iPhone'ların kilitlerini Face ID'ye ihtiyaç duymadan açabilecekti. İşte iOS 14.5'in beta sürümünün ardından yayınlanan ve şimdilik sadece iOS 14.5'in beta sürümünün yüklü olduğu iPhone'larda görülen watchOS 7.4'in genel beta sürümü, Face ID'ye duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran özellik için her şeyin hazır olduğunu gözler önüne seriyor.

Apple'ın geliştirmekte olduğu özellik, koronavirüs pandemisinin hayatımıza getirdiği maskelerden sonra, bir zorunluluk olarak karşımıza çıktı. Kullanıcılar daha önce, iPhone'larının ekran kilitlerini yüzlerini göstererek açıyorlardı. Ancak pandemi sonrasında önce maskeyi çıkarmak gerekmesi, Apple'ı böyle bir özellik geliştirmek zorunda bıraktı. Kullanıcılar yeni dönemde, belirledikleri bir parolayı Apple Watch'larına girdikten sonra, iPhone'ların kilidini açabilecekler.

Şimdilik, özelliğin nasıl kullanılacağına dair herhangi bir görüntü yok

iOS 14.5 ve watchOS 7.4'ün ikisine birden ihtiyaç duyan özelliğin nasıl kullanılabileceği, şu an için bilinmiyor. Zaten iOS 14.4 kullanmakta olan iPhone sahipleri, akıllı saat yönetim paneline girip yazılım güncellemesini kontrol ettiklerinde de hiçbir yenilik göremiyorlar. Bir kullanıcı, iOS 14.5'in genel beta sürümünü telefonuna kurup akıllı saatler için yazılım güncellemesi aradığında ise watchOS 7.4'ün genel beta sürümünü bulabiliyor. Ancak Apple, bu özelliği ciddi anlamda önemsiyor ve görünen o ki kullanıcılar, kısa bir süre sonra bu özellikle tanışmış olacaklar.

Apple, iOS 14.5 ve watchOS 7.4 için resmi bir çıkış tarihi açıklamadı. Ancak iOS 14.4, yalnızca 10 gün önce kullanıcıların hizmetine sunuldu. Haliyle iOS 14.5'in kararlı sürümü için bir süre daha beklemek gerekebilir. Ancak ne olursa olsun bu sürümün yayınlanmasıyla birlikte iPhone'ların ekran kilidinin Apple Watch'lar üzerinden açılabileceği, yok sayılamayacak bir gerçek.