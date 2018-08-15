Google, Wear OS işletim sistemli akıllı saatler için yeni bir fitness takip uygulaması hazırlıyor. Google Coach adındaki uygulama, yapay zeka desteğiyle öne çıkıyor.

Google ve diğer üreticiler, akıllı saat pazarını tekrardan canlandıracak hamleler yapıyor. Son zamanlarda akıllı saat üreticilerinin elindeki en büyük koz, insanları spora teşvik etmek. Google da işte tam bu noktada kullanıcıları spor yapmaya teşvik edecek yeni bir saat uygulaması hazırlıyor. Google Coach adındaki uygulama, Wear OS tabanlı akıllı saatler için kullanılabilir olacak.

Yapay zeka özellikleri sayesinde daha kişisel bir koçluk deneyimi sunacak olan uygulama sayesinde akıllı saatler çok daha efektif hale gelmiş olacak. Egzersizlerinizi inceleyip, size önerilerde bulunacak olan Google Coach, beslenme takibi konusunda da kullanıcılara önerilerde bulunacak.

Bazı Android akıllı telefonlarda da kullanıma sunulacak olan Google Coach, en efektif çalışmasını Wear OS işletim sistemli akıllı saatlerle yapacak. Fitness verileri sağlama konusunda en güvenilir cihazlardan olan akıllı saatler, Google Coach için en önemli cihazlar konumunda olacak.

İlk bakışta Google Coach'un yaptığı şeyleri zaten diğer uygulamaların da yaptığını düşünebilirsiniz, ancak Google'ın uygulaması yapay zeka özellikleriyle diğerlerinden ayrılacak. Ayrıca Google'ın işletim sistemi Wear OS'in Apple, Fitbit ve Samsung gibi devlere rakip bir sağlık uygulamasına kavuşması, bu konudaki rekabeti artıracak gibi görünüyor.