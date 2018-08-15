Google'ın geçtiğimiz aylarda uygulamasını Play Store'da yayınladığı yeni bulut depolama servisi Google One, bugün kullanıma sunuldu.

Google, birkaç ay önce yeni bulut depolama servisi Google One'ı duyurmuştu. Ardından bu yeni depolama servisinin uygulaması da Play Store'daki yerini aldı, ancak kullanılabilir durumda değildi. Google Drive'a göre çok daha uygun fiyatlarla kullanıma sunulacağı söylenen Google One, bugün itibariyle (15 Ağustos) kullanıma sunuldu.

Google One yalnızca bulut depolama servisi olarak kullanılmayacak. Şirketin 'Google One ile yapılabilecekler' listesi şöyle;

Google One ile şunları yapabilirsiniz:

Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar'da daha fazla depolama alanına sahip olursunuz.

Google ürün ve hizmetleriyle ilgili sorularınız için uzmanlarla telefonda görüşebilir veya sohbet edebilirsiniz.

Google'dan daha fazla yararlanmak için ek avantajları kullanabilirsiniz.

Üyeliğinizi en çok 5 aile üyesiyle paylaşabilirsiniz.

​Hizmetten faydalanmak için ödemeniz gereken aylık üyelik bedelleri ise şöyle;