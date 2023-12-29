Bir internet sitesi açmak isteyenlerin alan adı ve web hosting hizmeti satın alması gerekiyor. Natro, yeni yıla özel kampanyaları ile internet sitesi kurmak ve kolayca yönetmek isteyenlerin favorisi olacak.

Hayatımızın büyük bir bölümünü dijital ortamda geçirmeye başladık ve bu durum, iş yapmak isteyenler büyük önemli bir gösterge. Artık her ne iş yapıyor olursanız olun, dijital dünyaya bir şekilde entegre olmak zorundasınız. Tabii bunun ilk şartı da bir internet sitesi kurmak ve bu siteyi ön plana çıkarmak.

Ancak bir internet sitesi kurmak ve yönetmek, o kadar da kolay bir süreç değil. Çünkü sağlam bir web hosting firmasından destek almalı, internet sitenizin 7/24 aktif ve güvende kalmasını sağlamalısınız. Peki kimi tercih etmeli? Eğer şu sıralar hem uygun fiyatlı hem de güvenilir bir web hosting firmasına ihtiyacınız varsa Natro'yu tercih edebilirsiniz. Gelin hep birlikte, yeni yıla özel indirimler de yapan firmanın sunduğu hizmetlere yakından bakalım.

İnternet sitenizi dakikalar içinde kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz

Natro Hosting, bir internet sitesi kurmak ve bu internet sitesini aktif tutmak isteyenlerin ihtiyaç duyacağı tüm hizmetleri sunan bir firma. Natro'dan hizmet aldığınızda hazır şablonlar ile dakikalar içerisinde site kurabilir, sitenin güvenliğini sağlamak için SSL sertifikası oluşturabilir ve hosting hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Natro'nun sunduğu hizmetlere rağmen sunduğu fiyatlar da oldukça makul. İnternet sitesi için size özel olacak alan adını 15 TL'den, sınırsız web hosting desteğini ise 23 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabiliyorsunuz.

Eğer siz de yüksek performanslı hizmetleri ile müşterilerinize daha iyi ulaşmanızı sağlayacak Natro ile tanışmak ve detaylı bilgi almak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.