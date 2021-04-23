Developer Student Clubs Gazi'nin Harvard Üniversitesi'nden esinlenilerek hazırlanan 'WEB Tasarım Kampı' başlıyor. Sertifikalı olan etkinlikte katılımcıların profesyonel projeler hazırlayabilecek duruma getirilmesi hedefleniyor.

Developer Student Clubs Gazi'nin hazırladığı ve Bilge Adam ortaklığında gerçekleşecek olan "WEB Tasarım Kampı", yeni ve tamamen sektörün ihtiyaçlarına yönelik olan içeriğiyle birlikte başlıyor. Üniversite standartlarında "WEB Tasarım Eğitimi" verilecek olan etkinlikte, eğitim sonunda katılımcıların profesyonel projeler hazırlayabilecek duruma getirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda eğitimlere katılanlara isme özel olarak hazırlanmış, üzerinde yapılan projelerin, işlenen konuların yer aldığı profesyonel sertifika verilecek. Sertifikayı almak için verilen problem setlerinin %75'inin yapılması ve derslere %75 oranında devam sağlanması gerekiyor.

WEB Tasarım Kampı'nda neler var?

Harvard Üniversitesi'nden esinlenilerek hazırlanan eğitim programında dersler, alanında uzman kişiler tarafından verilecek ve cumartesi-pazar günleri 14.00 – 18.00 saatleri arasında düzenli olarak devam edecek. Kamp, ortalama 4 saat sürecek olan 8 dersten oluşacak.

Kamp programı:

Ders 1 – JQuery’e Giriş (Selectors, Attributes, Manipulation)

Ders 2 – JQuery ve Ajax

Ders 3 – Bootstrap 4 1.Kısım

Ders 4 – Bootstrap 4 2.Kısım

Ders 5 – Bootstrap 4, CSS ve JQuery ile Uygulama Geliştirme

Ders 6 – C# ile Programlama Temelleri (Temel Seviyede ve Özet)

Ders 7 – C# ile Veriye Erişim

Ders 8 – ASP.NET MVC ile Websitesi Geliştirme

Ders 8 sonrası 2 hafta proje geliştirme ve gönderme haftası olacaktır.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinmek ve etkinliğe kaydolmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.