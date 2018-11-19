Bilişim ve dijital iletişim sektörüne ilişkin, son yılların en iyi üniversite kaynaklı organizasyonlarından olan Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nin 2018 dönemi için oylamalar başladı. Webtekno, daha önce 3 kez aldığı ödüle, bu kez “Yılın En İyi İçerik Sitesi” kategorisinden aday gösterildi.

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (COMPEC) tarafından düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nin 2018 dönemi için halk oylaması başladı. Her yıl düzenlenen ödül töreni öncesinde, internet, bilişim ve medya dünyasının "enlerini” seçmek için oylama süreci başladı.

Bu yıl kategorilerde bazı değişikliklere giden COMPEC, “En iyi yayıncı”, “En iyi YouTube içerik üreticisi”, “En iyi e-spor takımı” gibi başlıklar altında bazı düzenlemelere gitti. Daha önce ödül verilen “En iyi teknohaber sitesi” kategorisi kaldırıldı. Bu kategorinin adayları, “Yılın en iyi içerik sitesi” başlığı altına dahil edildi.

Webtekno; 2015, 2016 ve 2017 dönemlerinde, siz değerli takipçi ve okuyucularının oylarıyla “Yılın Teknohaber Sitesi” ödülünü 3 kez almıştı. Ayrıca Webtekno YouTube kanalı da 2015 ve 2016 yıllarında “Yılın En İyi YouTube Kanalı” ödülüne iki kez sahip oldu. Bu vesileyle, önceki yıllarda verdiğiniz destek için bir kez daha teşekkür ederiz.

Boğaziçi Bilişim Ödülleri ile enlerinizi seçmek ve pek çok kategoride sözünüzü söylemek için buraya tıklayabilir, dilerseniz “Yılın En İyi İçerik Sitesi” kategorisinde Webtekno’ya oy verebilirsiniz.

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